Braunschweig (ots) -Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder macht die Kids in der Region Braunschweig-Wolfsburg "Korb-fit". Der 29jährige Point Guard der Toronto Raptors setzt ab 2024 mit seiner "Dennis Schröder Academy Braunschweig" und United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank BRAWO, das Basketball-Nachwuchsprogramm "jump4future" um. Ziel der Initiative ist es, Kinder aus der BRAWO-Region an den Basketball-Sport heranzuführen und Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen diese Sportart grundsätzlich zu ermöglichen."Auch wenn ich in Amerika spiele, so fühle ich mich meiner Heimatstadt Braunschweig stark verbunden. Deshalb freue ich mich sehr, zusammen mit United Kids Foundations den Kindern in der Region helfen zu können und den regionalen Basketballsport zu fördern. Vielleicht finden wir mit jump4future den nächsten NBA-Star", sagte der Kapitän der Deutschen National-Mannschaft unmittelbar vor dem WM-Auftakt gegen Japan."Stolz, Teil des Netzwerkes zu sein"Dennis Schröder ist Schirmherr von jump4future und wird zudem der erste internationale Botschafter von United Kids Foundations. "Eine großartige Organisation, ein großartiges Team. Da wurde in den letzten 20 Jahren enorm viel für die Kinder der Region bewegt. Ich bin stolz, nun ein Teil dieses Netzwerkes zu sein", freut sich der gebürtige Braunschweiger auf die kommenden Aufgaben."Mit Dennis Schröder haben wir den Superstar des deutschen Basketballs für unser Kindernetzwerk gewinnen können. Und als gebürtiger Braunschweiger ist sein Engagement für unsere Region doppelt wertvoll. Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit", kommentiert Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO und Initiator von United Kids Foundations.jump4future für die 3. und 4. KlassenSo wird die Dennis Schröder Academy ein Programm entwickeln, um die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen in der BRAWO-Region für Basketball zu begeistern, sie in Club-Strukturen zu integrieren und vorhandenes Talent zu fördern. Sozial benachteiligte Kinder werden zudem mit entsprechender Ausrüstung unterstützt."Sportliche Idole wie Dennis Schröder sind enorm wichtig für unsere Arbeit. Dennis ist von Braunschweig ausgezogen - und hat die Basketball-Welt erobert. Er ist ein großartiges Beispiel dafür, was ein Mensch mit Willen und Disziplin, aber auch mit der entsprechenden Unterstützung erreichen kann", begrüßt Thomas Fast, Vorstandsvorsitzender der Stiftung der Volksbank BRAWO den neuen prominenten Mitstreiter von Herzen. Das Programm startet im Sommer 2024.Hintergrundinfos: United Kids FoundationsUnited Kids Foundations, das Kindernetzwerk der Volksbank BRAWO, hat bereits seit seiner Gründung in 2005 mit mehr als 560 Projekten in der Region Braunschweig-Wolfsburg über 76.000 Kindern und Jugendlichen signifikant geholfen. Es engagiert sich hauptsächlich in den Bereichen Bildungs- und Begabtenförderung, Bekämpfung von Bewegungsarmut, gesunde Ernährung, Integration, Armutsbekämpfung und Gewaltprävention.Die Kinder und Jugendlichen profitieren von zahlreichen Projekten prominenter Paten und Stiftungen. Henry Maske, Felix Neureuther oder Franziska van Almsick beteiligen sich mit ihren Programmen genauso wie der Deutsche Kinderschutzbund, die fit4future foundation Germany oder die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Durch die Zusammenführung von bundesweit tätigen Partnern und regionalen Organisationen ist ein einzigartiges Netzwerk für Kinder und Jugendliche im Großraum Braunschweig-Wolfsburg entstanden.