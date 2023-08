DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien etwas fester - Marktzinsen sinken deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Mittwoch gestartet. Diese stehen allerdings auf tönernen Füßen, denn konjunkturseitig trübt sich die Lage weiter ein. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 15.752 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 4.273 nach oben.

Schwach ausgefallene Einkaufsmanagerindizes insbesondere aus Deutschland unterstreichen die Rezessionsrisiken im Euroraum. Der Index für den deutschen Dienstleistungssektor ist im August unerwartet deutlich unter die Expansionsschwelle von 50 gefallen auf 47,3. Ökonomen hatten ihn im Vorfeld zwar niedriger als im Juli, aber immer noch bei gut 51 gesehen. Der Index für das verarbeitende deutsche Gewerbe liegt bereits seit geraumer Zeit tief im Schrumpfungsbereich, er erholte sich auf dem niedrigen Niveau nur minimal von 38,8 auf einen Wert von 39,1.

Der Kollaps des deutschen Einkaufsmanagerindex schürt Zinsspekulationen, am Anleihemarkt sinken die Renditen deutlich. Die Zehnjahresrendite beispielsweise um 8 Basispunkte auf 2,56 Prozent. "Das spiegelt die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen in der Eurozone", kommentiert ein Händler. Niemand habe mit einem derartig starken Absturz gerechnet, damit falle die ehemalige Konjunkturlokomotive Europas komplett aus und die EZB habe eigentlich kein Potenzial für Zinserhöhungen.

Der Euro gibt mit den Zinsspekulationen deutlich nach, er wird mit 1,0823 Dollar gehandelt, verglichen mit zuvor noch knapp 1,0870.

Die Anleger warten nun umso gespannter auf den Beginn des Notenbankentreffens in Jackson Hole. "An der Börse erhoffen sich viele weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed in den kommenden Monaten. Anleger sollten allerdings nicht zu viel Konkretes erwarten", heißt es bei QC Partners. Die US-Notenbank wie auch die EZB hatten zuletzt immer wieder betont, bei zukünftigen Maßnahmenentscheidungen datenabhängig agieren zu wollen.

Ebbe bei Unternehmensnachrichten

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage weiter mehr als dünn. Einige Händler halten die Rückkehr von "Corona" als Börsenthema wieder für denkbar. Aufhänger seien wieder anziehende Krankenhausaufnahmen und Erfolgsmeldungen der Impfhersteller über gelungene Anpassungen an neue Varianten. "So richtig fundamental einordnen kann das aber noch keiner", sagt ein Händler. Sartorius gewinnen 0,7 Prozent und Biontech 2,1 Prozent. Letzter sind damit so teuer wie zuletzt im April.

Im Blick stehen Technologieaktien, die zuletzt für viele überraschend Fahrt nach oben aufnahmen. Mit Spannung warten Marktteilnehmer auf die Geschäftszahlen von Nvidia am Abend. Die Aktie gilt als eine Art Vorzeigekind für die KI-Branche. Sollte es beim Chipriesen Nvidia Anzeichen geben, dass sich der KI-Hype nicht in deutlich steigenden Gewinnen niederschlägt, könnte der bisherige Kurstreiber für die Technikbranche in sich zusammenfallen, sagen Händler.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.275,56 +0,4% 15,19 +12,7% Stoxx-50 3.948,40 +0,7% 25,90 +8,1% DAX 15.756,72 +0,3% 51,10 +13,2% MDAX 27.304,39 +0,2% 64,79 +8,7% TecDAX 3.114,88 +0,5% 16,70 +6,6% SDAX 13.086,01 +0,3% 36,37 +9,7% FTSE 7.299,82 +0,4% 29,06 -2,4% CAC 7.264,77 +0,3% 23,89 +12,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,56 -0,08 -0,01 US-Zehnjahresrendite 4,27 -0,06 +0,39 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0825 -0,2% 1,0853 1,0849 +1,1% EUR/JPY 157,38 -0,5% 158,06 158,19 +12,1% EUR/CHF 0,9524 -0,3% 0,9549 0,9545 -3,8% EUR/GBP 0,8505 -0,2% 0,8515 0,8521 -3,9% USD/JPY 145,38 -0,3% 145,63 145,80 +10,9% GBP/USD 1,2728 -0,0% 1,2746 1,2732 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,2989 -0,1% 7,2942 7,3058 +5,4% Bitcoin BTC/USD 26.047,87 +1,5% 26.064,99 25.998,12 +56,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,10 79,64 -0,7% -0,54 +1,0% Brent/ICE 83,57 84,03 -0,5% -0,46 +1,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,82 42,91 -2,5% -1,09 -47,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.904,38 1.897,36 +0,4% +7,02 +4,4% Silber (Spot) 23,76 23,43 +1,4% +0,34 -0,9% Platin (Spot) 927,18 923,50 +0,4% +3,68 -13,2% Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,4% +0,02 -1,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2023 04:10 ET (08:10 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.