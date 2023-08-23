FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
AMC ENTERTAINMENT HLDGS A EUR US00165C1045
AMC ENTMT HLDGS PRF.SHS EUR US00165C2035
START RESTART AUCTION: 10:45
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 10:55
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
AMC ENTERTAINMENT HLDGS A EUR US00165C1045
AMC ENTMT HLDGS PRF.SHS EUR US00165C2035
START RESTART AUCTION: 10:45
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 10:55