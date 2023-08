EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

23.08.2023

NEON EQUITY AG schließt Kooperationsvereinbarung mit digitaler Plattform PreIPO Frankfurt am Main, 23. August 2023 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, hat eine Kooperation mit der US-amerikanischen Plattform PREIPO.com ("PreIPO") vereinbart. PreIPO bietet auf seiner hochdigitalen und dezentralen Technologieplattform die Möglichkeit, in wachstumsstarke Unternehmen vorbörslich zu investieren. PreIPO schafft ein digitales Ökosystem, das Unternehmen in der Pre-IPO-Phase, also der Phase vor dem Börsengang, mit professionellen Investoren zusammenbringt und treibt damit die Demokratisierung der Finanzmärkte voran. Die beiden Partner haben im Rahmen der Kooperationsvereinbarung beschlossen, ihr jeweiliges bestehendes Netzwerk dem anderen zur Verfügung zu stellen, um u.a. Zugang zu potenziellen Kunden und Investitionsmöglichkeiten zu erhalten. Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: "Durch die Kooperation mit PreIPO erhalten wir die Möglichkeit, wachstumsstarke Unternehmen in der Pre-IPO-Phase als potenzielle Kunden mit innovativen Geschäftsmodellen zu gewinnen. Auch unsere Kunden bekommen durch die Zusammenarbeit die Möglichkeit der vorbörslichen Finanzierung und erhalten Zugang zu attraktiven, neuen Investoren. Durch die dezentrale, globale Plattform von PreIPO können wir uns Investmentmöglichkeiten weltweit verschaffen. " Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

