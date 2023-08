CleanTech Lithium wartet mit der nächsten guten Nachricht auf. Die Bohrarbeiten im ersten Halbjahr haben sich ausgezahlt und das Unternehmen hat die Ressource auf seinem Flaggschiffprojekt Laguna Verde auf 1,8 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) deutlich erhöht. Dabei steig die Ressource in der Kategorie "measured & indicated" um 39 Prozent auf 1,1 Mio. Tonnen LCE. Das wird sich auch auf das wirtschaftliche Potenzial des geplanten Abbaubetriebs positiv auswirken und dürfte für potenzielle strategische Partner interessant sein

CleanTech Lithium hatte angekündigt, dass man nach der im Frühjahr vorgelegten Ressource für das Flaggschiffprojekt Laguna Verde noch deutliches Potenzial für die weitere Exploration der Liegenschaft sieht. Deshalb setzte man die Bohrarbeiten dort im Norden Chiles fort und kann nun die nächste Ernte einfahren. So folgte nun die aktualisierte, ebenfalls JORC-konforme Ressourcenschätzung, die deutlich über der vorherigen lag. So erhöhte sich die Ressource auf 1,8 Millionen Tonnen LCE. Besonders wichtig: In der Kategorie "measured & indicated", also die gemessene und angezeigte Ressource, konnte man die Menge um 39 Prozent auf 1,1 Mio. Tonnen LCE steigern. Auch der Lithium-Gehalt von 200 mg/L überzeugt.

Die deutliche Erhöhung der gemessenen und angezeigten Ressource ist für die geplante Vormachbarkeitsstudie ("Pre Feasibility Study") relevant. Wichtig hierbei: Die gemessene Ressource stieg um 174 Prozent auf 0,46 Mio. Tonnen LCE. Sie ist später die Grundlage für die Berechnung der nachgewiesenen Reserven, während die angezeigte Ressource zur Berechnung der wahrscheinlichen Reserven für einen Betrieb auf Laguna Verde.

Bisher liegt hier lediglich eine Scoping Study vor, die aber bereits das Potenzial andeutet. Demnach ist mit der bisherigen Ressource ein Jahresproduktion in Höhe von 20.000 Tonnen LCE über einen Zeitraum von 30 Jahren möglich. Durch die Erweiterung der Ressource könnten sich sowohl die ausgestoßene Menge als auch das Minenleben erhöhen. Und auch jetzt schließt CleanTech Lithium eine weitere Vergrößerung mit einem neuen Explorationsprogramm nicht aus.

Das aber steht nicht im Mittelpunkt des Bemühens. Denn das Unternehmen arbeitet parallel an der genannten Vormachbarkeitsstudie. Dort werden sowohl Investoren als auch potenzielle, strategische Partner einen tiefen Einblick in die Wirtschaftlichkeit eines Lithiumbetriebs auf Laguna Verde erhalten. Mit solch einem Partner will CleanTech Lithium die Investitionskosten für den Bau des Betriebs gemeinsam stemmen und so eine allzu starke Verwässerung der Aktionäre verhindern.

In den kommenden Wochen warten für die Investoren zudem schon die nächsten Nachrichten. Denn dann wird CleanTech Lithium für das zweite Projekt, Francisco Basin, ein Ressourcen-Upgrade veröffentlichen, dass auf den Resultaten der fünf im ersten Halbjahr 2023 niedergebrachten Bohrungen basiert. Auf dieser Basis soll auch für Francisco Basin eine Scoping-Studie erstellt werden.

Mit seinen Lithium-Projekten ist CleanTech Lithium gut aufgestellt, um vom Nachfrageboom am Markt zu profitieren. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass die Bemühungen der USA, China und Europa zu einer Elektrifizierung des Verkehrs für eine anhaltende Dynamik im Lithiumsektor sorgen werden. So geht die IEA davon aus, dass allein bis 2035 gleich 74 neue Lithium-Abbaubetriebe mit einer Kapazität von durchschnittlich 45.000 Tonnen pro Jahr nötig sein werden, um die Nachfrage zu befriedigen.

Somit sind bei dieser Entwicklung Unternehmen im Vorteil, die in den kommenden Jahren als Anbieter in diese Märkte eintreten werden. Auf Laguna Verde soll 2026 die Produktion aufgenommen werden. Mit der Machbarkeitsstudie wird der geplante Betrieb finanziell wie technisch noch detaillierter dargestellt. Aufgrund des Fortschritts ist CleanTech Lithium für all jene Unternehmen als Partner interessant, die sich wie Auto- und Batteriekonzerne die Versorgung sichern wollen. Oder aber auch für Mining- und Handelsfirmen, die aussichtsreiche Projekte für den Einstieg in dieses Geschäft suchen.

CleanTech Lithium

CleanTech Lithium

ISIN: JE00BPCP3Z37

WKN: A3DHXS

Webseite: https://ctlithium.com/de/

Land: UK / Chile

