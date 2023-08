Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Wochentagen ein freundlicher Handelstag ab. Zum Handelsauftakt legte der DAX um ein halbes Prozent auf 15.783 Punkte zu. Es wäre der dritte Börsentag in Folge mit Aufschlägen für den Dax. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Wochentag beeinflussen:1. Moderate Verluste an der Wall StreetDie Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag wieder leicht ...

