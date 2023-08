280 Mega-Watt Großauftrag über Windkraftturbinen treibt die Nordex-Aktie an

Werbung







Für die Aktien eines der größten deutschen Herstellers von Windkraftanlagen ging es in dieser Handelswoche steil nach oben. Auslöser für die Kursbewegung von zeitweise über acht Prozent im Plus war die Unternehmensmitteilung über einen Großauftrag in Kanada.



Im stark umkämpften Markt um den Windenergieausbau in Deutschland konnte die Nordex Gruppe in 2022 noch den ersten Platz, gemessen an neu installierter und in Betrieb genommener Windkraftleistung, einnehmen1). Doch war der Lohn der Mühen zuletzt für Anleger geringer als man vermuten möchte. Der Aktienkurs verzeichnete ausgehend von den kurzfristigen Höchstständen in 2015-2016 und 2021 zum Wochenbeginn nur noch rund ein Drittel bzw. weniger als die Hälfte der damaligen Niveaus (29,62 EUR; 25,51 EUR zu 10,81 EUR).



Umso erfreulicher ist die Nachricht über einen neuen Großauftrag für die Lieferung und Inbetriebnahme von 49 Turbinen für den Windpark "Forty Mile" in Alberta, Kanada. Der vom spanischen Energieanbieter ACCIONA Energía betriebene Windpark soll 2025 ans Netz gehen und mit einer installierten Gesamtleistung von 280MW der größte in Nordamerika werden.



Nach der Veröffentlichung am Dienstagmorgen reagierte die Nordex-Aktie prompt mit einer Kurslücke nach oben zum Handelsbeginn und setzt auch im laufenden Handel am heutigen Mittwoch die Kursgewinne weiter fort.



1) IWR 2023, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR) Datenstand bis: 31.12.2022, Letzte Aktualisierung: 15.08.2023, Zubau-Daten: Datum der Inbetriebnahme, Windkraftanlagen nur über 10 kW







Hier finden Sie:













Webinar, heute den 23.08.2023 um 18:30 Uhr Live per Zoom



Wie reagiert man als Anleger auf erhöhte Schwankungsbreiten im Markt? Im heutigen Webinar mit Julius Weiß erfahren Sie unter dem Titel: "Das Mysterium der Volatilität - und wie Sie sie nutzen können" verschiedene Möglichkeiten, wie Sie als Anleger in volatilen Marktphasen von besonders guten Konditionen in strukturierten Wertpapieren profitieren können.



Die Teilnahme ist wie immer unverbindlich und kostenlos - mehr Informationen zum Webinar und wie Sie teilnehmen können erhalten Sie unter folgendem Link:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC