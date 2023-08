Unterföhring (ots) -Der Vorabend in SAT.1 wird neu: Die neue tägliche Doku-Serie "Lebensretter hautnah" geht ab Montag, 2. Oktober, um 18:00 Uhr auf Sendung.Zwei Wochen später eröffnet Caroline Frier als Dr. Sarah König am 16. Oktober, 19:00 Uhr, "Die Landarztpraxis" in SAT.1. Von der neuen täglichen Serie sind 60 Folgen geplant.Zum 16. Oktober startet SAT.1 zudem seine Hauptnachrichten-Sendung "SAT.1 :newstime" bereits um 19:45 Uhr.Worum geht es in "Lebensretter hautnah"?"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt die wichtige, spannende und emotionale Arbeit von Rettungskräften in ganz Deutschland. Dank besonderer Kameratechnologie und Body-Cams erleben die Zuschauer:innen die Einsätze unmittelbar und sehen die Patient:innen aus der Sicht der Sanitäter:innen.Die neue Doku-Serie wird von Flat White Productions und MoveMe produziert.Die neuen Vorabend-Programme in SAT.1:Ab Montag, 2. Oktober 2023:"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt",täglich von Montag bis Freitag um 18:00 UhrAb Montag, 16. Oktober 2023:"Die Landarztpraxis",täglich von Montag bis Freitag um 19:00 Uhr"SAT.1 :newstime",täglich von Montag bis Sonntag um 19:45 UhrPressekontakt:Sandra ScholzCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5586422