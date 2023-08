Die Aktien der Allianz befinden sich weiterhin in einem Aufwärtstrend und konnten den 10er-EMA trotz der jüngsten Korrektur an den Aktienmärkten bisher verteidigen. Und damit ein Stärkesignal generieren. Solange die Aktien der Allianz über dem 10er-EMA notieren, ist kurzfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. In der vorherigen Analyse zur Allianz-Aktie hieß es: "Es bietet sich eine neue Long-Position an, die leicht unter dem Vortagestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...