Die Aktien von Rheinmetall sind am Montag mit einer sehr bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten aus dem Handel gegangen und haben diese bärische Tageskerze am Dienstag bestätigt. Die Aktien gaben am Vortag weiter nach und gingen bei 245,70 Euro aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch können die Papiere aber doch wieder ansteigen. Die kurzfristige Long-Position um 246 Euro mit Kursziel 256 Euro wurde am Vortag im Gewinn bei 248 Euro ausgestoppt. ...

