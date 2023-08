Der erst vor wenigen Tagen entdeckte Komet C/2023 P1 (Nishimura) könnte bald mit bloßem Auge am Nachthimmel sichtbar werden. Noch ist unklar, ob es sich bei Nishimura um einen seltenen Besucher von außerhalb unseres Sonnensystems handelt. Amateurastronom:innen und Sternenbeobachter:innen aufgepasst: Anfang September 2023 könnte ein gerade erst entdeckter Komet so hell am Nachthimmel sichtbar werden, dass er sich mit bloßem Auge beobachten lassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...