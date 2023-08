Mainz (ots) -Am 15. September 1973 wurde Carl XVI. Gustaf König von Schweden. Aus Anlass seines 50. Thronjubiläums befassen sich zwei ZDFroyal-Dokumentationen mit den skandinavischen Königshäusern. "Mein Mann, der Kronprinz: Die Thronfolger in Norwegen und Dänemark" heißt es am Dienstag, 29. August 2023, 20.15 Uhr, im ZDF. Eine Woche später, am Dienstag, 5. September 2023, 20.15 Uhr, folgt "Mein Vater, der König: Carl Gustaf und Victoria von Schweden". Beide Filme von ZDF-Adelsexpertin Julia Melchior sind schon ab Dienstag, 29. August 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.In Dänemark und Norwegen sind zwei Kronprinzen bereit für den Thron: Frederik von Dänemark und Haakon von Norwegen. Ihre Ehefrauen Mary und Mette-Marit werden mit an die Staatsspitze ziehen. Eine Funktion für die Gemahlinnen der Könige sehen die Verfassungen zwar nicht vor, doch heute schon spielen beide eine große Rolle - vor und hinter den Kulissen.Wer sind die beiden Kronprinzen, die in absehbarer Zeit in Norwegen und Dänemark den Thron besteigen werden? Der Film wirft einen persönlichen Blick auf Frederik und Haakon und die Rolle, die sie in ihrer Ehe und in ihrer Familie spielen.Carl Gustaf und Victoria von SchwedenKaum jemand ist Carl Gustaf von Schweden so nah wie Kronprinzessin Victoria. Sie sind König und Thronfolgerin - aber auch Vater und Tochter.Im Jahr von Carl Gustafs 50. Thronjubiläum beleuchtet der Film von Julia Melchior ihr besonderes Verhältnis. Die tägliche Zusammenarbeit zwischen den Generationen ist eine Herausforderung. Das ist im Königshaus nicht anders als in einem Familienbetrieb. Über den Tag an dem Victoria selbst Königin sein wird, denkt die Kronprinzessin nicht gern nach. Sie will ihren Vater "hier" haben, wie sie sagt. Auch wenn die beiden ihre Krisen hatten.Exklusive Aufnahmen von der Königsfamilie und Interviews mit Familie und Wegbegleitern gewähren ungewöhnlich persönliche Einblicke.Diese Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfroyal) (nach Login) zur Sendung oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Filme als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/zdfroyal-mein-vater-der-koenig-carl-gustaf-und-victoria-von-schweden) (nach Login)Hier finden Sie ZDFroyal-Dokus in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/zdf-royal)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5586568