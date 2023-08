Stuttgart (ots) -Im Frühjahr 2003 erschien das Sonderheft "Youngtimer" unter dem Dach von auto motor und sport mit Berichten über bunte Fahrzeuge aus den ebenfalls bunten 1970er-Jahren. Titelheld war damals der Opel Manta SR. Bereits das zweite Heft trug stolz und selbstbewusst den neuen Schriftzug YOUNGTIMER.Die aktuelle Ausgabe zum 20. Jubiläum lässt mit einem Blick in den Rückspiegel noch einmal die großen Auto-Helden Revue passieren, die in zwei Jahrzehnten eine ganze Generation und damit auch das Magazin YOUNGTIMER geprägt haben. Das Heft ist ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als ePaper).Das Schwester-Magazin Motor Klassik ist bereits seit 1984 auf dem Markt und begleitet bis heute die Oldtimer-Szene. Ende der 90er-Jahre wuchs die Fangemeinde für jüngere Fahrzeuge auf dem Weg zum Klassiker, und der Begriff Youngtimer etablierte sich. "Ab da war in jeder Motor Klassik-Ausgabe ein kleines Eckchen für die künftigen Klassiker reserviert. 2003 brachten wir dann mit klopfendem Herzen YOUNGTIMER auf den Markt. Bis heute freuen wir uns über den Erfolg und registrieren weiter steigende Abo-Zahlen", sagt Chefredakteur Hans-Jörg Götzl.Heute erscheint das Magazin acht Mal im Jahr. "Längst ist auch die spannende Frage beantwortet, die wir uns zu Beginn des neuen Jahrtausends gestellt haben: Ist die Youngtimer-Bewegung auf die bunten Autos der 1970er-Jahre beschränkt, oder rücken jüngere nach? Inzwischen wissen wir es besser und freuen uns auf jede neue Modellgeneration", so das Fazit von Hans-Jörg Götzl.Im Konfetti-Regen der Geburtstagsausgabe stehen die Stars der ersten Ausgabe, darunter die Mercedes-Baureihe W 123 mit Limousine, Coupé und T-Modell. Zum Rückblick gehört zudem eine Reportage über die Entwicklung und Faszination der Youngtimer-Szene mit Hinweis auf Preistendenzen. Service in geballter Form und hoher Informationsdichte ist Bestandteil jeder YOUNGTIMER-Ausgabe, so finden sich im aktuellen Heft rund 900 aktuelle Fahrzeugpreise und passend zum Jubiläum die persönlichen Empfehlungen von Redakteuren: Zehn Autos, die sie selbst 2003 gerne neu gekauft hätten, die aber heute erfreulicherweise deutlich günstiger sind.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Gaby WillemsReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1289gwillems@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5586585