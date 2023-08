Bonn/Krefeld/Stuttgart (ots) -- Neue Organisation firmiert ab 1.10.2023 unter dhpg- Größtes Prüfungs- und Beratungsunternehmen für inhabergeführten Mittelstand in Deutschland- Wachstum über 100 Mio. Euro angestrebtDie mittelstandsorientierte dhpg und sechs der bis Ende September dem RSM-Netzwerk angehörenden Niederlassungen haben die Fusion ihrer Unternehmen beschlossen. So werden die Standorte der dhpg um die Niederlassungen Krefeld, Stuttgart, Metropolregion Nordbayern (Bamberg/Nürnberg/Ebern) sowie Landshut ergänzt. Damit entsteht zum 1.10.2023 das größte Prüfungs- und Beratungshaus für den inhabergeführten Mittelstand in Deutschland mit einem Umsatz von 84,5 Mio. Euro (2022) und mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen firmiert unter dem Namen dhpg mit Hauptsitz in Bonn."Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Kolleginnen und Kollegen. Vor allem auf die Möglichkeiten, die sich durch die damit gewonnenen Kompetenzen und Größe in der Mandanten- und Bewerberattraktivität ergeben", so Prof. Dr. Andreas Blum, Managing Partner der dhpg.Rainer Bongarth, Partner am Standort Krefeld: "Für uns war es entscheidend, einen Partner zu finden, der sowohl in Strategie und Geschäftsmodell zu uns passt als auch ambitioniert ist, unsere deutschlandweite Position im Markt zu festigen." Christof Büttcher, Partner am Standort Bamberg, ergänzt: "Neben dem Strategiefit haben wir das gleiche Mindset in Fragen der Kultur und Entwicklung unserer Teams."Die Fusion stellt die Weichen für weiteres WachstumDer Zusammenschluss der Geschäftsbereiche bietet die Chance, sich gegenseitig zu ergänzen und wichtige Leistungs- und Zielsegmente gemeinsam auszubauen, z.B. bei Dienstleistungen für die öffentliche Hand. Mit einer nahezu bundesweiten Abdeckung der Standorte kommt das Unternehmen den Wünschen der mittelständischen Mandanten nach persönlicher Beratung vor Ort nach. Perspektivisch ist geplant, weiter zu wachsen und die Umsatzgrenze von 100 Mio. Euro zu überschreiten.Attraktivität für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigtWie bisher legt die dhpg Wert auf eine mittelständische Prägung mit flachen Hierarchien, eingespielten Teams und Nähe zum verantwortlichen Partner. Alle Standorte und Arbeitsplätze bleiben erhalten. Darüber hinaus bietet die neue Organisation und die damit verbundene Größe Mitarbeitenden, Bewerberinnen und Bewerben attraktive Entwicklungsperspektiven durch interessante Aufgaben im nationalen und internationalen Kontext sowie in der Entwicklung digitaler Produkte.Internationale Zusammenarbeit mit CLA GlobalDie dhpg ermöglicht international agierenden Unternehmen den Zugang zum schnell wachsenden Netzwerk CLA Global, einem weltweiten Verbund unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, der Mandantinnen und Mandanten in mehr als 100 Ländern berät und sich ebenfalls auf den inhabergeführten Mittelstand fokussiert. Die dhpg repräsentiert das Netzwerk in Deutschland.Die dhpg betreibt aktuell elf Standorte in NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin. Am Hauptsitz in Bonn feiert die dhpg im kommenden Jahr ihr 75jähriges Bestehen. Auch die hinzukommenden Standorte können auf eine lange Tradition, u.a. in Krefeld auf fast 100 Jahre zurückblicken.Weitere Informationen unter www.dhpg.de.Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen ist zukünftig mit mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten vertreten. Die dhpg ist Mitglied von CLA Global Limited (CLA Global), ein weltweiter Zusammenschluss unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, das Mandantinnen und Mandanten in mehr als 100 Ländern vertritt.Pressekontakt:Pressekontakt dhpg:Brigitte Schultesbrigitte.schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Original-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137508/5586593