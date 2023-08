Köln (ots) -Deutschlands größter Crossmedia-Vermarkter Ad Alliance übernimmt die Vermarktung des Digitalportfolios von Bauer Advance zum 1. Januar 2024.Das Vermarktungsmandat umfasst alle digitalen Marken der Bauer Media Group. Zum Portfolio gehören die reichweitenstarke Frauen-Lifestyle-Plattform WUNDERWEIB mit InTouch Online, Liebenswert und ASTROWOCHE.de, die Lifestyle-Brand COSMOPOLITAN.de, das TV & Entertainment-Magazin TVMovie.de, das Food-Portal LECKER.de, das Auto-Magazin AUTOZEITUNG.de sowie die Selbermach-Plattform selbst.de. Weiter sind das Jugend-Entertainment-Portal BRAVO.de, die Männer-Lifestyle-Marke MÄNNERSACHE und das Gesundheitsportal PraxisVITA Teil des digitalen Publishing-Portfolios. Die Portale erreichen monatlich durchschnittlich mehr als 110 Millionen Visits."Wir sehen in der Vermarktung durch Ad Alliance großes Entwicklungspotenzial, wollen das digitale Geschäftsfeld für die Bauer Media Group erfolgreich weiter ausbauen und die digitalen Vermarktungserlöse maximieren. Ein Fokus wird vor allem auch in der Stärkung der konzeptionellen Digitalvermarktung sowie der Brand- und kontextuellen Umfeldvermarktung liegen", erklärt Tim Lammek, Managing Director Bauer Advance. "Mit unserem bisherigen Partner Ströer haben wir in den vergangenen sechs Jahren die Digitalvermarktung für Bauer erfolgreich aufgebaut. Wir danken dem Team für die sehr gute und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung."Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Wir freuen uns sehr, dass wir Bauer Advance als neuen Vermarktungspartner gewinnen konnten. Die Kooperation ist ein wichtiges Signal in den Markt, denn mit dem Ausbau des Digitalportfolios bieten wir unseren Kunden ein 'mehr' an brand safen Umfeldern. Das ist genau das, was ein hochattraktives Angebot für unsere Werbepartner ausmacht. Darüber hinaus untermauert die Kooperation unser Standing als großer und kampagnenfähiger Partner, der über einzelne Mediengattungen hinausdenkt. Genau das ist es, was es für ein erfolgreiches Vermarktungsgeschäft braucht - Größe und Qualität."Darüber hinaus haben Bauer und Ad Alliance vereinbart, dass Ad Alliance künftig als Dienstleister für Teile des Portfolios Rahmenverträge mit Mediaagenturen verhandelt."Wir erzielen in der Vermarktung durch Ad Alliance für Bauer Advance einen deutlich verbesserten Marktzugang in einem anspruchsvollen Werbejahr 2024. Mit dem Verhandlungsmandat für Teile unseres Printportfolios an Ad Alliance stärken wir unsere Position im Agenturgeschäft, sodass sowohl die Bauer Media Group, die Ad Alliance als auch vor allem unsere Kunden und Partner profitieren werden", so Tim Lammek. "Die Kooperation mit der Ad Alliance wird die Relevanz unserer Angebote für Kunden und Agenturen weiter steigern und in einem sich intensivierenden Wettbewerbsumfeld den wirtschaftlichen Erfolg unserer Vermarktung langfristig sichern. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diese Kooperation die Marktausschöpfung erheblich verbessern werden."Frank Vogel ergänzt: "Der Medienmarkt und die Marktbedingungen haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert und sind herausfordernder geworden. Daher nimmt die Bedeutung von Kooperationen im Sinne von Größe und Relevanz weiter zu und wird künftig noch entscheidender. Das gehen wir offensiv an und haben mit Bauer Advance einen neuen Kooperationspartner an unserer Seite, der eine weitere Farbe in unser Portfolio bringt und für zusätzliche Impulse sorgen wird."Ad AllianceAd Alliance ist Deutschlands Vermarkter Nummer 1 und führend in Sachen individueller Kreationen und ganzheitlicher, crossmedialer Kampagnenkonzepte. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und verantwortet den Verkauf von Werbeflächen für die Sender und Angebote von RTL Deutschland, der SPIEGEL-Gruppe sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team als Dienstleister die Print- und Digitalmarken für Media Impact sowie der rtv media group. Die Vermarktung umfasst rund 500 Medienmarken, die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Neben der inhaltlichen Beratung ist der Einsatz innovativer technologischer Lösungen Teil der von Ad Alliance angebotenen Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Ausspielung von Werbung. Weitere Informationen unter www.ad-alliance.de.Bauer AdvanceBauer Advance ist der zentrale Vermarkter des reichweitenstarken deutschen Publishinggeschäfts der Bauer Media Group sowie seiner Mandanten und Kooperationspartner. Bauer Advance erreicht mit seinen Marken über die Hälfte der Menschen in Deutschland. Mit Inhalten, die informieren, vor allem aber berühren und inspirieren - auf allen Kanälen: Print. Digital. Social. Die Experten wissen, was bei wem ankommt - und wie. Ob für Social Media, Content-Marketing, Live-Communication oder Influencer-Marketing: Der Vermarkter kooperiert mit den innovativsten Partnern der Branche, die das leistungsstarke Portfolio hervorragend ergänzen. Für Kreativideen und Kampagnen jenseits des Standards. Schnell, zuverlässig, kreativ, lösungsorientiert, transparent: Höchster Einsatz für den Erfolg der Kampagne ist die Grundhaltung. Bauer Advance tritt an, um seine Kunden und Partner erfolgreich zu machen: Teamed for success. Weitere Informationen unter www.baueradvance.com 