Der Immobiliensektor steht aktuell unter Druck. Zinsängste und hohe Baukosten belasten die Branche. Außerdem mahnt der kriselnde Immobilienriese Evergrande aus China zur Vorsicht. Für Anleger sind Immobilien aber trotzdem ein attraktives Asset, sagt Anais Cosneau vom Happy Immo Club. Wer in Immobilien investieren will, muss erstmal ein passendes Objekt finden, dieses dann finanzieren, verwalten und in Stand halten. Trotzdem spricht die Unternehmerin von einem einfachen und lukrativen Investment. Wie dieses gelingen kann, erfahren Sie im Interview.