DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.411,00 +0,3% +12,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.011,50 +0,4% +33,3% Euro-Stoxx-50 4.259,72 -0,0% +12,3% Stoxx-50 3.940,93 +0,5% +7,9% DAX 15.721,28 +0,1% +12,9% FTSE 7.318,99 +0,7% -2,4% CAC 7.237,26 -0,1% +11,8% Nikkei-225 32.010,26 +0,5% +22,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,44 +1,28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,50 79,64 -1,4% -1,14 +0,2% Brent/ICE 82,75 84,03 -1,5% -1,28 +0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,41 42,91 -12,8% -5,50 -47,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.903,75 1.897,36 +0,3% +6,39 +4,4% Silber (Spot) 23,75 23,43 +1,4% +0,32 -0,9% Platin (Spot) 926,58 923,50 +0,3% +3,08 -13,2% Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,6% +0,02 -0,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise geben deutlicher nach. Für die Notierungen von Brent und WTI geht es um bis zu 1,5 Prozent nach unten. "Die Erholung der Ölpreise scheint vorerst zu Ende zu sein", heißt es von der ING, die auf die Sorgen um die chinesische Wirtschaft und die Befürchtung verweist, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Die iranischen Ölexporte sind laut den Analysten in aller Stille auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen, was die Lage auf dem Markt entspannt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leicht steigenden Kursen wird zur Wochenmitte an der Wall Street gerechnet. Jedoch dürfe sich das Warten auf die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag fortsetzen. Ob es allerdings Aussagen zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben wird, bleibt ungewiss. Zuletzt gab es von Fed-Mitgliedern vermehrt Stimmen, die auf eine weitere Zinserhöhung im September schließen lassen. Und wie lange die Zinsen auf dem erhöhten Niveau verharren werden, bleibt eine weitere den Markt bewegende Frage. Da die Fed zuletzt betont hatte, "datenabhängig" über den weiteren Zinskurs zu entscheiden, dürften die kurz nach der Eröffnung anstehenden Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor für August im Fokus stehen. Erneute Anzeichen für eine anhaltend robuste US-Konjunktur könnten die Fed bestärken, weiter an der Zinsschraube zu drehen. Zudem wird mit Spannung auf die nach der Schlussglocke anstehenden Ergebnisse von Nvidia gewartet. Die Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Grafikkarten-Herstellers sind ein Lackmustest für den Siegeszug der KI, heißt es. "Anleger werden sich darauf konzentrieren, ob Nvidias Umsatz die Schätzung von 11 Milliarden Dollar erreicht. Alles, was weniger als absolut fantastisch ist, könnte eine scharfe Abwärtskorrektur des Aktienkurses von Nvidia auslösen, der seit dem Einbruch im Oktober um 345 Prozent gestiegen ist", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank. Die Nvidia-Aktie legt vorbörslich um 0,7 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,3 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,0 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Während an der Börse das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole lange als Highlight der Woche angesehen wurde, lieferten am Vormittag die Einkaufsmanager-Indizes für eine faustdicke Überraschung. Dass diese schwach ausfallen werden, war im Vorfeld erwartet worden - doch wurden die Erwartungen dann nochmals verfehlt. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, ist im August zum vierten Mal in Folge gesunken. Die Daten sprechen für die Volkswirte der Commerzbank gegen eine weitere Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Kollaps der Einkaufsmanagerindizes schürt Zinsspekulationen, am Anleihemarkt sinken die Renditen deutlich. Die Entwicklung bei den Marktzinsen wirkt sich belastend auf den Euro aus. Am wenigsten reagieren noch die Aktienmärkte auf die negativen Nachrichten. Sie geben die zuvor gesehenen Gewinne zum Teil wieder ab. Die Anleger warten nun umso gespannter auf den Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole. "An der Börse erhoffen sich viele weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed in den kommenden Monaten. Anleger sollten allerdings nicht zu viel Konkretes erwarten", heißt es bei QC Partners. Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die EZB treiben Aktien aus zinssensitiven Sektoren. Gesucht sind vor allem Versorgertitel, ihr Subindex liegt 1,7 Prozent im Plus und Immobilienwerte (+1,8%). Vonovia gewinnen 2,7 Prozent. Positive Daten einer klinischen Studie zu einer Medikamentenkombination von Roche (+5,2%) gegen Lungenkrebs beflügeln die Aktie des Pharmakonzerns. Im Blick stehen zudem die Technologieaktien, die zuletzt für viele überraschend Fahrt nach oben aufnahmen. Mit Spannung warten Marktteilnehmer auf die Geschäftszahlen von Nvidia am Abend. Die Aktie gilt als eine Art Vorzeigekind für die KI-Branche.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0805 -0,4% 1,0853 1,0849 +0,9% EUR/JPY 157,07 -0,7% 158,06 158,19 +11,9% EUR/CHF 0,9524 -0,3% 0,9549 0,9545 -3,8% EUR/GBP 0,8558 +0,4% 0,8515 0,8521 -3,3% USD/JPY 145,36 -0,4% 145,63 145,80 +10,9% GBP/USD 1,2626 -0,8% 1,2746 1,2732 +4,4% USD/CNH (Offshore) 7,3044 -0,0% 7,2942 7,3058 +5,4% Bitcoin BTC/USD 25.947,53 +1,1% 26.064,99 25.998,12 +56,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar baut seine jüngsten Gewinne weiter aus. Der Dollar-Index legt um 0,4 Prozent zu. Kurzfristig erwartet die Danske Bank, dass sich die derzeitige allgemeine Aufwertung des Greenback fortsetzen wird, da die US-Wirtschaft besser dastehe und es Risiken für die anhaltende Hoffnung einer sich verlangsamenden Inflation und einer weichen Landung gebe. Jede Abweichung von diesem Narrativ könnte zu einem Risikoabbau führen, wovon der Dollar in den meisten Fällen profitieren würde, zum Beispiel wenn die US-Inflation im dritten Quartal nach oben überraschen sollte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Auffallend waren die Verluste im chinesischen Kernland. Vor Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole am Donnerstag sei die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen und Aktien zu kaufen, nicht sehr ausgeprägt gewesen, hieß es. An den chinesischen Börsen war die Tendenz trotz der bekannten Probleme uneinheitlich. Während der Schanghai-Composite 1,3 Prozent abgab, hielt sich der HSI in Hongkong mit 0,3 Prozent im Plus. Am Vortag war es dort jeweils zu einer etwas deutlicheren Erholung gekommen nach den jüngsten geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der weiter drohenden Immobilien- und Finanzkrise. Für den Technologie-Bereich in ganz Asien könnten die am Abend nachbörslich in den USA anstehenden Nvidia-Zahlen kursbewegend werden. Händler sprechen von hohen Erwartungen und damit auch hohem Enttäuschungspotenzial. Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss 0,4 Prozent höher - gestützt von Aufschlägen im Banken- und Rohstoffsektor.

CREDIT

Trotz teils sehr schwach ausgefallener europäischen Einkaufsmanagerindizes geht es mit den Risikoprämien am Kreditmarkt am Mittwoch tendenziell leicht nach unten. Die Daten schüren zwar Rezessionssorgen, könnten damit aber auch ein geldpolitisches Umdenken bei der EZB auslösen. Die Deutsche Bank glaubt nicht, dass die EZB die Zinsen im September erhöhen wird, warnt aber zugleich, dass eine Zinspause nicht mit dem Erreichen des Zinsgipfels gleichzusetzen sei. Schwach ausgefallene Einkaufsmanagerindizes insbesondere aus Deutschland unterstreichen die Rezessionsrisiken im Euroraum.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BAHN

hat mit dem Energieversorger EnBW einen langfristigen Liefervertrag für Grünstrom aus EnBWs Nordsee-Windpark geschlossen. Der geht nach Unternehmensangaben Ende 2025 in Betrieb und soll den Bahnstrombedarf für rund drei Tage decken. Die Deutsche Bahn will durch die Lieferung aus dem Windpark "He Dreiht" künftig bis zu 60.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

NORDEX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2023 07:06 ET (11:06 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

hat den Zuschlag für drei Windpark-Projekte mit einer Leistung von insgesamt 189 Megawatt in der Türkei erhalten. Im Leistungsumfang sind die Lieferung von Turbinen sowie zehnjährige Premium-Service-Verträge enthalten. Nordex sei von Rönesans Enerji als sogenannter EPC-Auftragnehmer (Engineering, Procurement and Construction) mandatiert worden.

PUMA

bekommt zum 1. September einen neuen General Manager Europe. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, soll Javier Ortega, 51, für die Regionen Zentraleuropa, Frankreich, UK & Irland, Südeuropa und Nordeuropa verantwortlich sein.

MORGAN STANLEY

Die britische Energieregulierungsbehörde Ofgem hat gegen Morgan Stanley eine Geldstrafe von 5,4 Millionen britischen Pfund verhängt. Wie die Behörde mitteilte, hat der Konzern zwischen Januar 2018 und März 2020 seine elektronische Handelskommunikation nicht aufgezeichnet und aufbewahrt. Morgan Stanley habe die Verstöße zugegeben und bei der Beilegung des Falles vollständig mit der Ofgem kooperiert. Für die Einigung habe Morgan Stanley einen Strafnachlass von 30 Prozent erhalten.

RECKITT BENCKISER

bekommt im kommenden Jahr einen neuen Finanzvorstand. CFO Jeff Carr wird am 31. März 2024 zurücktreten, teilte der Eigentümer von Marken wie Sagrotan, Woolite oder Kukident mit und gab die Bestellung von Shannon Eisenhardt als Nachfolgerin bekannt.

ROCHE

Positive Daten einer klinischen Studie zu einer Medikamentenkombination von Roche gegen Lungenkrebs haben die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns beflügelt. Um 11.45 Uhr notierte die Aktie 4,9 Prozent im Plus bei 265,40 Schweizer Franken. Sollte dieser Anstieg bis zum Handelsschluss halten, wäre es nach Daten von Factset der prozentual größte Zuwachs der Roche-Aktie an einem Tag seit November 2020.

ÖLKONZERNE

Die Umweltorganisation Greenpeace hat den großen europäischen Energiekonzernen vorgeworfen, Fortschritte beim Klimaschutz auszubremsen. "Ölmultis wie Shell und BP haben die heutige Klimakrise maßgeblich verschuldet, und sie missbrauchen ihre Rekordgewinne, um die Welt tiefer in diese Krise zu lenken", erklärte Lisa Göldner von Greenpeace. Einer Studie im Auftrag von Greenpeace zufolge flossen knapp 93 Prozent der Investitionen der zwölf Öl- und Gaskonzerne 2022 in fossile Projekte. Die Studie von Energy Comment wertete die Jahresberichte von BP, Totalenergies, Shell, Wintershall Dea und anderen Konzernen aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2023 07:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.