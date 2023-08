Angeblich bedeutender als die Entdeckung des Feuers und die Erfindung der Elektrizität zusammen. Idee, Empfehlung, Rat, Hype oder heiße Luft? Was kann KI wirklich, was wird sie irgendwann können und was nie? Diesen Fragen in Bezug auf die Auswirkung von ChatGPT auf die Kapitalmarktkommunikation von Unternehmen und deren Interpretation von Investoren gehen wir nach. Mit welcher Geschwindigkeit kann und wird sich die Branche verändern? Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 06. September um 14:30 Uhr ein Webinar mit Dr. Thomas Johann von der Performance One AG. Nach einer Einführung in die Fähigkeiten von ChatGPT besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-09-06-14-30/PO1 zur Verfügung gestellt.





