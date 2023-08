Erfurt (ots) -Mit Sängerin LUNA, Sänger KAMRAD sowie Musikproduzentin Suena stehen erste Musikpatenschaften der 16. Staffel festNach erfolgreich absolviertem Casting auf Schloss Bierbrich in Wiesbaden geht die musikalische Reise für die zehn besten Songwriting-Talente bei "Dein Song" (ZDF) weiter: Nun starten die Dreharbeiten zum beliebten Songwriting-Camp auf Schloss Salem am Bodensee, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten besser kennenlernen, neue Herausforderungen meistern, gemeinsam mit Moderator Bürger Lars Dietrich an spannenden Challenges teilnehmen und weiter an den eigenen Kompositionen arbeiten. Professionelle Unterstützung für die musikalische Umsetzung und die Präsentation ihrer Songs bekommen die Nachwuchstalente von der "Dein Song"-Band, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.Moderiert wird das spannende Halbfinale von Johanna Klum, die allen für den entscheidenden Auftritt vor der prominenten "Dein Song"-Jury die Daumen drückt. Wer überzeugt Kelvin Jones und LOTTE, "Frida Gold"-Frontfrau Alina Süggeler und den Schweizer Sänger Luca Hänni ein weiteres Mal und zieht ins Finale ein?Sieben Songwriting-Talente freuen sich darauf, ihre Kompositionen mit prominenten Musikerinnen und Musikern zu perfektionieren sowie professionell zu produzieren - erstmals in der traumhaften Kulisse einer Studio-Finca auf der Balearen-Insel Ibiza. Mit Sängerin LUNA, Sänger KAMRAD sowie Musikproduzentin Suena konnten bereits drei renommierte Namen für die Musik-Patenschaften gewonnen werden, die sich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit den aufstrebenden neuen Talenten freuen.Zurück in Deutschland findet im Frühjahr 2024 zum Abschluss der Staffel das große Live-Finale statt. Hier fällt die Entscheidung über das "Songwriting-Talent des Jahres" und wer sich neben der Trophäe auf eine Talentförderung und auf ein eigenes, professionelles Musikvideo freuen darf. Gemeinsam mit ihren Patinnen und Paten performen die Talente ihre fertigen Songs erstmals vor TV- und Studiopublikum und stellen sich dem Telefon- und Onlinevoting der Fans.Die Folgen der 16-teiligen Doku-Reihe sind ab Frühjahr 2024 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player, auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App zu sehen.Online-Contest "Dein Song - Zurück im Wettbewerb"Bei "Dein Song" gibt es niemanden, der verliert. Alle ausgeschiedenen Teilnehmenden erhalten auch diesmal wieder eine zweite Chance mit dem Online-Contest "Dein Song - Zurück im Wettbewerb" auf kika.de. Mit einer neuen Komposition haben sie hier die Möglichkeit, sich direkt für die nächste Staffel zu bewerben."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen des ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHPublic Relations - Social Media - ManagementAnsprechpartner: Markus HermjohannesTel: +49 178 2515328markus@foolproofed.dewww.foolproofed.deDer Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5586671