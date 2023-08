Im freundlichen Marktumfeld zählen Versorger am Mittwoch zu den stärksten Werten an den europäischen Börsen. Entsprechend notiert auch RWE an der DAX-Spitze. Mit einem Plus von mehr als zwei Prozent löst sich die Aktie wieder von den jüngsten Tiefs. Verbunden ist der Kursanstieg mit den Erwartungen an die Zinspolitik der EZB.So rechnen inzwischen weniger Anleger damit, dass die EZB die Zinsen im September weiter anhebt. Eine überraschend deutliche Eintrübung der Stimmung im deutschen Dienstleistungssektor ...

