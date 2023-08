Thyssenkrupp nucera ist ein weltweit führender Anbieter von Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von industriellem und grünem Wasserstoff. Diese Anlagen ermöglichen es Kunden, Wasser mithilfe elektrischer Energie in Wasserstoff und andere chemische Stoffe umzuwandeln. Das profitable Basisgeschäft von thyssenkrupp nucera ist das industrielle Chlor-Alkali-Geschäft, auf das das dynamisch wachsende Geschäft mit Elektrolyseanlagen für grünen Wasserstoff als Energieträger aufgebaut wird. Etwa die Hälfte des Umsatzes entsteht durch hochprofitable ganzheitliche Lebenszyklus-Dienstleistungen, was für wiederkehrende Einnahmen und eine hohe Skalierbarkeit sorgt. Gleichzeitig ist das Unternehmen optimal positioniert, um das Marktpotenzial im Wasserstoffsektor zu nutzen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 12.09.2023 um 14 Uhr einen Online-Roundtable mit Dr. Hendrik Finger, Head of IR der thyssenkrupp nucera AG & Co KgaA. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-09-12-14-00/NCH2-GR zur Verfügung gestellt.





