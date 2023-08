DONNERSTAG, DEN 24. AUGUST Was erwartet uns am Donnerstag, den 24. August? Folgende Unternehmensberichte werden veröffentlicht: Fielmann, CTS Eventim und Douglas legen ihre Zahlen vor. Desweiteren geben das deutsche Geschäftsklima und Produzentenvertrauen einen Einblick in die Stimmung der Wirtschaft. Polens Arbeitslosenquote für Juli und die Zinsentscheidung der türkischen Zentralbank zeigen die Lage in Osteuropa. In den USA werden Daten zum Chicago ...

Den vollständigen Artikel lesen ...