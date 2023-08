Die Daten von 2,6 Millionen Duolingo-Nutzern sind in einem Hackerforum aufgetaucht. Der Datensatz wurde anscheinend durch Scraping einer noch nicht geschlossenen Schwachstelle in der Duolingo-API erworben wurde. In einem Hackerforum sind die Daten von 2,6 Millionen Duolingo-Nutzern aufgetaucht. Anscheinend wurden sie durch das sogenannte Scraping erworben. Die böswilligen Akteure haben den Datensatz für 1.500 US-Dollar zum Verkauf angeboten.AnzeigeAnzeige ...

