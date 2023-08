Erfurt (ots) -Mitmachen und selbst aktiv werden: KiKA schafft für Kinder vielfältige Gelegenheiten, ihre Meinungen und Ideen zu teilen und an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. In den nächsten Wochen starten verschiedene Aktionen auf kika.de.21. bis 30. August 2023: Online-Voting für Wunschfolge zu 25 Jahre "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA)"Schloss Einstein"-Fans können auf kika.de entscheiden, welche Folge sie zum 25-jährigen Jubiläum der erfolgreichen Serie sehen möchten. Die Wunschfolge mit den meisten Stimmen wird am 4. September 2023 um 15:00 Uhr bei KiKA gezeigt.23. August bis 3. September 2023: KiKA-Kinderredaktionsrat IdeenwerkstattWelche Themen sollen in den KiKA-Angeboten mehr Beachtung finden? Wo, wie und was wollen Kinder schauen? Kinder können auf kika.de ihre Ideen für die Zukunft von KiKA an den KiKA-Kinderredaktionsrat (https://www.kika.de/kinderredaktionsrat/kinderredaktionsrat-112) senden.8. bis 17. September 2023: Online-Voting zum Junior ESC - Wer fährt nach Nizza?Wer vertritt Deutschland im November beim "Junior ESC" (NDR) 2023 in Nizza? Fünf junge Talente im Alter von neun bis 14 Jahren haben sich für das Online-Voting qualifiziert. Auf kika.de kann abgestimmt werden.9. bis 17. September 2023: Online-Voting zum KiKA-WeltkindertagsprogrammAnlässlich des Weltkindertags hat der KiKA-Kinderredaktionsrat das KiKA-Nachmittagsprogramm für den 20. September 2023 kuratiert. Welcher Vorschlag den Geschmack der Kinder trifft, wird per Voting auf kika.de entschieden.11. bis 18. September 2023: Quiz zum Themenwochenende "Unser Wasser" von KiKA, ARD und ZDFSarah und Ben von "KiKA LIVE" (KiKA) präsentieren auf kika.de ein Quiz zum KiKA-Themenwochenende "Unser Wasser". Mit Fragen rund um den Wasserkreislauf, die Wasserreinigung und -aufbereitung können alle ihr Wissen testen.17. September bis 17. Oktober 2023: Suchspiel "Die Schlümpfe" (KiKA)Schlumpf-Fans können das neue Suchspiel auf kika.de lösen. Wer alle drei Schwierigkeitslevel schafft, kann sich auf schlumpfige Überraschungen freuen.Weitere Informationen zu Partizipation bei KiKA und zum KiKA-Kinderredaktionsrat finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5586772