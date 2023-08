Marcio da Costa (BANTLEON): Bei Green Bonds locken hohe Renditen und Kursgewinne

21.08.2023 - Mit einer Rendite von durchschnittlich 4,5% - gemessen am »ICE BofA Green Bond Index«- sind Green Bonds nach dem starken Zinsanstieg eine attraktive Anlageklasse. So können Investoren davon ausgehen, dass die laufende Verzinsung einen ausreichend hohen Puffer bietet, um weitere Rendite- oder Risikoprämienanstiege auszugleichen und sogar einen positiven Ertrag zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte die relativ lange durchschnittliche Laufzeit der Green Bonds in Phasen fallender Zinsen zu deutlichen Kursgewinnen verhelfen. Damit ist angesichts der abkühlenden Wirtschaft in der Eurozone sowie den USA in den nächsten Monaten zu rechnen.

Der starke Zinsanstieg hat auch die Attraktivität von Green Bonds für Anleger erhöht. Derzeit bietet der breite Green-Bond-Markt währungsgesichert in EUR - gemessen am »ICE BofA Green Bond Index« - eine Rendite von durchschnittlich 4,4%. Aber nicht nur die attraktive Rendite spricht aktuell für Green Bonds, sondern auch das stetig größer werdende Green-Bond-Universum. So ist der Markt im laufenden Jahr erneut stark gewachsen und das Neuemissionsvolumen von 300 Mrd. Euro liegt bislang um 20% über dem Volumen im Vorjahreszeitraum. Im EUR-Investment-Grade-Markt für Unternehmensanleihen wurde jede sechste emittierte Anleihe als Green Bond begeben. Dieser positive Trend dürfte sich fortsetzen. Darüber hinaus profitieren Emittenten und Investoren gleichermaßen von den grünen Anleihen: Emittenten schätzen die erhöhte Nachfrage bei Green-Bond-Emissionen, während Investoren mit Kursgewinnen im Sekundärmarkt rechnen können und davon profitieren, dass die meisten Investoren Green Bonds als langfristige Kapitalanlage betrachten.

Seit Jahresanfang hat der starke Renditeanstieg die Performance belastet

Wie bei anderen Anleihen auch, sollten Anleger bei Green Bonds aber nicht nur auf den Coupon schauen, weil bei steigenden Zinsen Kursverluste drohen, die den Ertrag schmälern oder sogar ganz auffressen können. So erzielte der globale Green-Bond-Markt seit Jahresanfang einen Ertrag von 0,93%, obwohl die laufende Verzinsung im laufenden Jahr 2,21%-Punkte betrug. Negativ hat sich besonders der starke Anstieg der Renditen (+0,35%-Punkte bei 2-jährigen deutschen Bundesanleihen) ausgewirkt, der mit einem negativen Performancebeitrag von -1,79%-Punkten in die Performancerechnung einging. Hingegen konnten die sinkenden Risikoprämien mit einem Beitrag von +0,51%-Punkten einen Teil der Kursverluste aus dem Zinsanstieg auffangen. Investoren können davon ausgehen, dass die laufende Verzinsung einen ausreichend hohen Puffer bietet, um weitere Rendite- oder Risikoprämienanstiege auszugleichen und sogar einen positiven Ertrag zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte die relativ lange durchschnittliche Laufzeit der Green Bonds in Phasen fallender Zinsen zu deutlichen Kursgewinnen verhelfen. Damit ist angesichts der abkühlenden Wirtschaft in der Eurozone sowie den USA in den nächsten Monaten zu rechnen.