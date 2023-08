Vaduz (ots) -



Am Mittwoch, 23. August 2023, empfing Regierungschef Daniel Risch die zwölf Studentinnen und Studenten der Internationalen Medienakademie für Journalismus und Public Relations im Regierungsgebäude in Vaduz. Die Jungjournalistinnen und -journalisten, die seit Anfang August den Lehrgang an der Universität Liechtenstein besuchen, hatten die Möglichkeit, ihr erlerntes Wissen anzuwenden und dem Regierungschef Fragen zu Liechtenstein und zu aktuellen politischen Themen zu stellen. "Ich schätze den Austausch mit den jungen Erwachsenen aus dem Vierländereck sehr, da sie eine andere Perspektive auf unser Land mitbringen", sagt Regierungschef Daniel Risch. "Zudem bietet das Treffen die Gelegenheit, den Studentinnen und Studenten die Regierungstätigkeit näher zu bringen und ihnen einen Einblick in das Regierungsgebäude zu gewähren."



Die Regierung vergibt seit dem Jahr 2010 jährlich zwölf Stipendien für die Internationale Medienakademie an der Universität Liechtenstein. Der Lehrgang Journalismus und Public Relations hat das Ziel, eine qualitative journalistische Berichterstattung über gesellschaftspolitische Themen durch die Vergabe von Stipendien zu fördern.



