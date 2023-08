Reckitt-Finanzchef geht in den Ruhestand - Nike-Managerin wird Nachfolgerin

LONDON - Beim britischen Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser gibt es einen Wechsel im Finanzressort. Finanzchef Jeff Carr werde Ende März 2024 in den Ruhestand gehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in London mit. Die Nike-Managerin Shannon Eisenhardt werde am 17. Oktober als designierte Finanzchefin zu Reckitt kommen, um die Nachfolge von Carr zu übernehmen. Sie verantwortet derzeit bei dem US-Sportartikelhersteller Nike unter anderem die Finanzen für ein Segment (Consumer, Brand & Marketplace).

Roche: Unbeabsichtigte Veröffentlichung von Tiragolumab-Studiendaten

BASEL - Roche meldet ein Datenleck bei einem Forschungsprogramm. Der Konzern sei auf eine unbeabsichtigte Veröffentlichung der zweiten Zwischenanalyse einer Studie mit seinem Krebs-Therapeutikums Tiragolumab aufmerksam gemacht worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Kreise: Opel-Mutter Stellantis prüft Investment in China für Elektroautos

PARIS/AMSTERDAM - Der zweitgrößte europäische Autokonzern Stellantis erwägt eine Zusammenarbeit mit einem chinesischen Anbieter auf dem rasant wachsenden Elektroautomarkt der Volksrepublik. Der Konzern habe eine Kooperation unter anderem mit dem Anbieter Leapmotor geprüft, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Eingeweihte. Wie die Konkurrenz denkt demnach auch Stellantis darüber nach, in einen lokalen Elektroautobauer zu investieren, um dem eigenen Geschäft in China auf die Sprünge zu helfen. Die Überlegungen seien noch im Gange und es gebe noch keine abschließende Entscheidung, hieß es. Das Unternehmen wollte sich zu den Informationen gegenüber Bloomberg nicht äußern. Die Stellantis-Aktie reagierte kaum auf die Nachricht.



Weitere Meldungen



-Games-Branche warnt vor Rückschlag für Digitalstandort Deutschland -Tennet zuversichtlich bei Gesprächen über Verstaatlichung -Dekabank peilt nach gutem erstem Halbjahr höheren Jahresgewinn an -Wüst zur Games-Förderung: Ampel-Pläne schaden der Spielebranche -Computerspieler geben mehr Geld aus

-ROUNDUP: EZB gibt grünes Licht für Fusion der süddeutschen Landesbausparkassen -Jungheinrich übernimmt Robotikfirma Magazino ganz

-Indien landet erfolgreich auf dem Mond

-Verband: Pubsterben in Irland erreicht alarmierendes Ausmaß -Containerumschlag im Hamburger Hafen sinkt um fast 12 Prozent -Ex-Staatssekretär soll neuer Chef der Autobahngesellschaft werden -ROUNDUP/Umfrage: Verbraucher kaufen sparsame Hausgeräte - schalten Eco ab -ROUNDUP: Banken drehen weiter an Gebührenschraube - Weniger Gratiskonten -Bericht: Scheich Jassim vor Übernahme von Manchester United -IAA-Gegner rufen zu Protest gegen Kapitalismus und Autokonzerne auf -Geschäftsreisende buchen Flüge früher und bleiben länger -TV-Quoten: Neue Vox-Datingshow sackt noch einmal ab

-Zahl der Obstbauern in Deutschland geschrumpft°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



US6541061031, CH0012032048, GB00B24CGK77, NL00150001Q9