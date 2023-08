Die Freiburger Forscher haben viel ausprobiert für den Prototypen. Am Ende sind 120 Perc-Schindel-Solarzellen in die Standard-Motorhaube integriert worden. Mit der "MorphoColor"-Technologie lassen sie sich der Farbe der Autos problemlos anpassen.Die IAA Mobility in München naht und viele Hersteller bringen ihre Fahrzeuge sicher schon auf Hochglanz. Glänzen wollen dort jedoch auch die Forscher vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Sie werden auf der Messe ihre Pkw-Blechmotorhaube mit integrierten Solarzellen präsentieren. Sie ist quasi der nächste Schritt nach dem bereits 2019 ...

