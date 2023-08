Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax gibt Gewinne ab - Foot Locker belastet Adidas und Puma Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Handelsverlauf eingetrübt. weiterlesen International Xi will schnelle Erweiterung der Brics-Gruppe Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich für eine rasche Erweiterung der Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer ausgesprochen. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...