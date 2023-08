EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

pferdewetten.de AG: Hauptversammlung unterstützt klare Wachstumsstrategie



23.08.2023 / 15:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Hauptversammlung unterstützt klare Wachstumsstrategie Aktionäre beschließen Bilanzgewinn für weiteres Wachstum im Unternehmen zu thesaurieren

Zustimmung zu sämtlichen zur Beschlussfassung gestellten Tagesordnungspunkten Düsseldorf, 23.08.2023 Die Aktionäre der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A30V8X3), des Omni-Channel-Anbieters für Sport- und Pferdewetten, haben auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat erhielten insbesondere auch Unterstützung zur Strategie des klaren Wachstumskurses, und die Aktionäre entschieden - wie von Aufsichtsrat und Vorstand so vorgeschlagen - den Bilanzgewinn im Unternehmen zu belassen und die Dividendenausschüttung in diesem Geschäftsjahr auszusetzen. In seiner Rede informierte Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG, die Aktionärinnen und Aktionäre ausführlich über den aktuellen Stand, die Unternehmensentwicklung und die weitere Wachstumsstrategie. Erneut in den Aufsichtsrat gewählt wurden Herr Markus A. Knoss und Herr Sergey Lychak. Darüber hinaus wurde der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 sowie das Vergütungssystem für den Vorstand gebilligt. "Wir haben das gesamte Unternehmen auf einen konsequenten Wachstumskurs eingeschworen. Der Schwerpunkt ist dabei der Auf- und Ausbau eines eigenen Retail-Shop-Netzes. Stand heute sind wir trotz anfänglich sehr starker Verzögerungen aufgrund verlangsamter behördlicher Genehmigungsverfahren mit 70 Shops live. Damit sind wir unserem Ziel von 114 Standorten bis zum Ende des Jahres einen großen Schritt nähergekommen, genauso wie mit unserer Strategieumsetzung zu einem der führenden Omni-Channel-Anbieter für Pferdewetten, Sportwetten und Glücksspiel zu werden. Umso mehr freut uns daher die Zustimmung und das erneut entgegengebrachte Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre, für das wir uns herzlich bedanken möchten.", so Pierre Hofer. "Dank der erfolgreichen Platzierung der Wandelanleihe haben wir zusätzlichen finanziellen Raum für die weitere Expansion schaffen können, und angesichts einer vollen Pipeline an vertraglich zugesicherten Shops ist auch unser Ziel von 222 Standorten bis Ende 2024 bereits heute weitgehend gesichert." Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023 werden auf der Homepage des Unternehmens unter https://www.pferdewetten.ag/investor-relations/hauptversammlung/2023/ veröffentlicht. Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de



23.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com