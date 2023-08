Star-Investorin Cathie Wood hat gestern mehr als 120.000 Zoom-Aktien gekauft. Das sagen Analysten.

Zwei Fonds der Investmentgesellschaft Ark Invest haben am Dienstag zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Zoom-Aktien gekauft - und zwar gleich mehr als 120.000 Stück. Damit zeigt Gründerin und Geschäftsführerin Cathie Wood einmal mehr ihr Vertrauen in das US-Kommunikationsunternehmen, das in ihrem Flaggschiff-ETF (ARK Innovation) Ende Juni bereits 7,1 Prozent Fondsanteil ausmachte.

Mit dem Kauf nutzte sie zudem ein Kurstief. Die Zoom-Aktie fiel nämlich am Dienstag um mehr als zwei Prozent, nachdem Analysten Bedenken bezüglich der Wachstumsaussichten geäußert hatten, wie Bloomberg berichtet.

Und das, obwohl das Unternehmen eigentlich positiv überrascht hatte: Die Quartalsergebnisse fielen besser aus als erwartet und Zoom hob nach Börsenschluss am Montag die Prognose für das Gesamtjahr an. Doch sowohl Anleger als auch Experten zeigen sich angesichts rückläufiger Zahlen skeptisch.

Zoom leidet schon länger darunter, dass die Menschen weniger im Homeoffice arbeiten, zudem machen andere Anbieter, etwa Microsoft, dem Unternehmen starke Konkurrenz. Die Aktien von Zoom sind im laufenden Jahr bereits um etwa 2,8 Prozent gefallen und damit laut Bloomberg auf dem besten Weg, das dritte Jahr in Folge schlechter abzuschneiden als der Nasdaq 100.

Morningstar bewertet die Aktie nach den Zahlen positiv mit einem Kauf-Rating, hat den Zielpreis aber von 95 auf 89 US-Dollar gesenkt.

Die Bank of America (BofA) indes bestätigte gestern ihr neutrales Rating sowie das Kursziel von 90 US-Dollar und zeigt sich trotz der positiven Zahlen skeptisch: "Während wir durch das Ergebnis und die Umsatzsteigerung im zweiten Quartal ermutigt sind, deuten die Kommentare des Managements zum Ausblick für das zweite Halbjahr darauf hin, dass sowohl Online als auch Enterprise in naher Zukunft weiter unter Druck stehen werden", erklärte BofA Analyst Michael Funk.

Aktuell notiert Zoom bei 65,83 US-Dollar. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Titel zu halten, das mittlere Kursziel liegt bei knapp 82 US-Dollar.

[ignoreKi] Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden. [/ignoreKi]

[ignoreKi](antp) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]