Schwache Konjunkturdaten: Einkaufsmanagerindex für August

Der Einkaufmanagerindex gilt als einer der einflussreichsten Wirtschaftsindikatoren unter anderem für die Lage der Industrie und die allgemeine konjunkturelle Lage. Am Mittwochvormittag erreichten uns die neusten Zahlen der von S&P Global erstellten HCOB-'Flash'-PMI®-Umfrage für den Monat August.



In den vergangenen Wochen kam immer wieder die Diskussion auf, dass Deutschland als Industriestandort vor immer größeren Herausforderungen steht. Diese Entwicklung spiegelte sich zuletzt auch in dem Trend des Einkaufsmanagerindizes wieder. Am heutigen Mittwochvormittag bestätigte sich der Trend des Einkaufsmanagerindizes, im englischsprachigen Raum auch bekannt unter dem Synonym "Purchasing Managers Index". Laut S&P Global verzeichnete die deutsche Wirtschaft im August den stärksten Wachstumsrückgang seit über drei Jahren. Besonders entscheidend für diese Entwicklung sollen sowohl der Rückgang der Industrieproduktion auf ein 39 Monatstief, als auch die Geschäftseinbußen im Servicesektor sein. In Zahlen fiel der HCOB Flash Deutschland Composite PMI von 48,5 auf 44,7 Punkte und der HCOB Flash Deutschland Services PMI von 52,3 Punkte im Vormonat auf 47,3 Punkte im August.







Quelle: HSBC