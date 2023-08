EQS-Ad-hoc: Maschinenfabrik HEID AG / Schlagwort(e): Vertrag

Maschinenfabrik HEID AG: Veröffentlichung einer Transaktion mit einer nahestehenden Person gemäß § 95a Abs 5 AktG



23.08.2023 / 16:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Maschinenfabrik Heid AG (FN 65343v, Landesgericht Korneuburg) hat am heutigen Tag 23.08.2023) einen Kreditvertrag mit einem nahestehenden Rechtsträger, und zwar der Fritz Werner Werkzeugmaschinen International GmbH (HRB 48836, AG Frankfurt am Main), abgeschlossen. Die Günter Rothenberger Beteiligungen GmbH (HRB 28711, AG Frankfurt am Main) ist zu 43,93 % an der Maschinenfabrik Heid AG und zu 75 % an der Fritz Werner Werkzeugmaschinen International GmbH beteiligt.



Im Rahmen des Kreditvertrages gewährt die Maschinenfabrik Heid AG der Fritz Werner Werkzeugmaschinen International GmbH einen Kredit in Höhe von EUR 3,4 Mio. Die Zinsen für diesen Kredit betragen 6,5 % mit einer Laufzeit bis 31.01.2027. Der Kredit ist in voller Höhe durch die Günter Rothenberger Beteiligungen GmbH besichert.



Das Geschäft ist aus Sicht der Gesellschaft und aller Aktionäre, die keine nahestehenden Rechtsträger sind, angemessen und vernünftig.





Ende der Insiderinformation



23.08.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com