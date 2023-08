KI-Marktführer Nvidia gewährt Einblick in seine Bücher. Die Erwartungen könnten nicht höher sein. Was passiert nach den Zahlen? Stefan Klotter und Markus Weingran sind in der Börsenlounge live dabei.

Die Bullen scharren mit ihren Hufen: KI- und Chip-Schwergewicht Nvidia wird am heutigen Mittwoch nachbörslich seine Zahlen zum zweiten Jahresviertel vorlegen. Bereits im Vorhinein ging es für Nvidias Aktien um 7 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs damit verdreifacht und notiert heute bei knapp über 459 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht schafft es Nvidia damit aus einer Konsolidierung und steuert sein bisheriges Allzeithoch von 480,88 US-Dollar an.

Grund Nummer eins für den abermaligen Nvidia-Hype: Das Unternehmen konnte bereits bei seiner Quartalspräsentation Ende Mai überraschen. Damals legte die Aktie um mehr als 24 Prozent innerhalb eines Tages zu. Auf eine ähnliche Überraschung hoffen Anlegende heute erneut. Grund Nummer zwei ist das bullishe Analysten-Sentiment der vergangenen Tage. Laut Marketscreener raten 44 von 51 Analysten zum "Kaufen", sechs zum "Halten" und nur eine einzige Stimme rät zum Verkauf der Papiere. Das mittlere Kursziel der Marktbeobachter liegt bei 530,86 US-Dollar.

HSBC wird zum Super-Bullen

Besonders interessant ist die Einschätzung des HSBC-Analysten Frank Lee, der Nvidia noch vor wenigen Monaten als zu hoch bewertet eingestuft hatte. Daran hat sich zwar heute nicht viel geändert: Beim aktuellen Kurs kommt Nvidia auf ein immer noch sehr hohes KGV von 68 (2023e). Was sich aber offenbar geändert hat, ist Lees Analyse des globalen Server-Marktes, den Nvidia mit seinen KI-Chips versorgt.

Der Analyst geht nunmehr davon aus, dass die Nachfrage-Dynamik bei Rechenzentren die Markterwartungen im laufenden Jahr bei weitem übertreffen wird. Die globale Nachfrage nach den von Nvidia produzierten Prozessoren übersteige das Angebot.

Daher gibt sich der Analyst jetzt bullish. Er sieht ein signifikantes Upside-Potential bei Nvidias Gewinnen im zweiten und auch dritten Quartal. Seine revidierte Umsatzprognosen für Q2 und Q3 liegen bei 12 und 13 Milliarden US-Dollar, gegenüber den Konsensschätzungen von rund 11 und 12 Milliarden. Lee sieht das Nvidia-Papier bei 780 US-Dollar. Ob er recht behalten wird, wrid sich am Mittwochabend zeigen.

Die Earnings live in der wallstreetONLINE Börsenlounge

