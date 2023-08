EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung 2023 LAIQON AG: Wachstumstreiber für GROWTH 25 bestätigt



23.08.2023

Bestätigung und Neuwahl von insgesamt 3 Aufsichtsratsmitgliedern

AuM-Anstieg auf 6,0 Mrd. EUR 1. Hj. 2023 (1. Hj. 2022: 4,7 Mrd. EUR)

Anstieg fixer Umsatzerlöse auf 15,9 Mio. EUR im 1. Hj. 2023(e) (1. Hj. 2022: 8,8 Mio. EUR)

EBITDA: -2,0 Mio. EUR im 1. Hj. 2023(e) (1. Hj. 2022: -6,7 Mio. EUR) Hamburg, 23. August 2023 Wachstumstreiber für GROWTH 25 bestätigt Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der LAIQON AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) stellte Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Excecutive Officer (CEO) der LAIQON AG den Aktionärinnen und Aktionären sechs durch Innovationen getriebene Strategieelemente und deren derzeitigen Umsetzungsstatus als Wachstumstreiber von GROWTH 25 vor. Zudem erläuterte er das Verständnis der Gesellschaft in Bezug auf deren Positionierung als Asset Management-Factory. Dazu Dipl.-Ing Achim Plate, CEO der LAIQON AG: "Wir wollen unsere aufgebaute Digitalisierungs- und KI-Kompetenz und unsere Innovationskraft mit vorhandenen Partnern und Kundenstämmen koppeln, um weiter überproportional zu wachsen". Mit GROWTH 25 soll die Plattformstrategie weiter skalieren, wodurch ein AuM-Anstieg bis 2025 auf 8-10 Mrd. EUR prognostiziert wird. Die Gesellschaft erwartet dieses Wachstum primär aus weiterem organischem Wachstum und in der weiteren Umsetzung der sechs Strategieelemente als Wachstumstreiber von GROWTH 25. Dazu zählt neben dem Fokus auf nachhaltiges Investieren und dem weiteren Ausbau von KI im Portfolio Management insbesondere auch der Ausbau der begonnenen Partnerschaften mit dem Genossenschaftlichen FinanzVerbund. Alle 9 Tagesordnungspunkte mit breiter Mehrheit angenommen Mit einer Präsenz von rund 50 Prozent des Grundkapitals wurden alle Beschlüsse zu den 9 beschlussfähigen Tagesordnungspunkten mit Zustimmungsquoten von bis zu 99,94 Prozent gefasst. Bestätigung und Neuwahl von insgesamt 3 Aufsichtsratsmitgliedern Hierzu zählte insbesondere der Tagesordnungspunkt 8, der die Wiederwahl von Herrn Jörg Ohlsen und Herrn Prof. Wolfgang Henseler als Mitglied des Aufsichtsrats jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, beinhaltete. Beide Herren nahmen die Wiederwahl an. Auf der anschließenden Aufsichtsratssitzung der LAIQON AG wurde Herr Ohlsen erneut zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Zudem wurde ebenfalls unter Tagungsordnungspunkt 8 Herr Helmut Paulus zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, gewählt. Auch er nahm die Wahl an. Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Herr Peter Zahn schied aus persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat der LAIQON AG mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung aus. AuM-Anstieg auf 6,0 Mrd. EUR 1. Hj. 2023 (1. Hj. 2022: 4,7 Mrd. EUR) Die Assets under Management (AuM) des LAIQON-Konzerns stiegen in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth im 1. Hj. 2023 auf rund 6,0 Mrd. EUR (1. Hj. 2022: 4,7 Mrd. EUR). Nach einem deutlichen Anstieg der AuM im 2. Hj. 2022 stiegen die AuM im 1. Hj. 2023 organisch um weitere 300 Mio. EUR. Somit konnten die AuM gegenüber der Vorperiode um rund 28 % gesteigert werden. Anstieg fixer Umsatzerlöse auf 15,9 Mio. EUR im 1. Hj. 2023(e) (1. Hj. 2022: 8,8 Mio. EUR) Darüber hinaus präsentierte die LAIQON AG den Aktionärinnen und Aktionären ihre erwarteten und noch ungeprüften Finanzkennzahlen zum 30. Juni 2023. Insgesamt erwartet der LAIQON-Konzern im 1. Hj. 2023 einen Anstieg der fixen Umsatzerlöse auf 15,9 Mio. EUR (1. Hj. 2022: 8,8 Mio. EUR). Analog der Vorperiode konnten keine Performance Fees aus dem Asset Management im 1. Hj. 2023 abgerechnet werden. Im Vergleich zur Vorjahresperiode wurde entsprechend ein Anstieg der fixen Umsatzerlöse von über 81 % erzielt. EBITDA: -2,0 Mio. EUR im 1. Hj. 2023(e) (1. Hj. 2022: -6,7 Mio. EUR) Im 1. Hj. 2023 führten die eingeleiteten Wachstumsinitiativen mit GROWTH 25 und die damit verbundenen Skalierungseffekte zu einer deutlichen Verbesserung des operativen Ergebnisses. Gegenüber dem 1. Hj. 2022 verbesserte sich das erwartete EBITDA auf -2,0 Mio. EUR (1. Hj. 2022: -6,7 Mio. EUR). Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2023 mit den ausführlichen Finanzkennzahlen wird am 31. August 2023 veröffentlicht. Er wird unter https://laiqon.ag/investor-relations/finanzberichte verfügbar sein. Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG): Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd. EUR.* Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und Lösungen an. Dabei soll nachhaltiges Investieren ein Schwerpunkt der Gesellschaft sein. Hier will die LAIQON AG mit ihrem Produkt- und Lösungsportfolio, das im Zielbild der LAIQON Nachhaltigkeits-Pyramide nahezu vollständig Art. 8 und 9 der Offenlegungsverordnung entsprechen soll, eine führende Rolle einnehmen. Die cloudbasierte Digital-Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset Management-Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen intern gesteuerten "Best-in-Class Direct" Vertriebsansatz, als auch über "Inside-White Label Partnerschaften". Mit GROWTH 25 soll das weiterhin erwartete überproportionale Wachstum der Assets under Management (AuM) der wesentliche Treiber der zukünftigen Ergebnisse sein. Bis Ende 2025 sollen die AuM in den drei Geschäftssegmenten plangemäß auf 8 bis 10 Mrd. EUR ansteigen. Die LAIQON AG strebt dabei bis Ende 2025 die Erzielung einer EBITDA-Marge von über 45Prozent bezogen auf den Nettoumsatz an. Diese ergibt sich unter Berücksichtigung der durchschnittlichen historisch erwirtschafteten Performance-Fees des Produktspektrums der LAIQON AG. * Stand der Zahlenangabe: 30.06.2023 Hendrik Duncker IR/PR LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@laiqon.com







