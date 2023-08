Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue") gab heute die Abspaltung von Johnson Johnson bekannt, wodurch Kenvue seinen ersten Tag als völlig unabhängiges Unternehmen begeht.

"Dies ist ein historischer Moment für Kenvue, und wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel der Verbrauchergesundheit aufzuschlagen", so Thibaut Mongon, Chief Executive Officer und Director von Kenvue, und fügte hinzu: "Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung innovativer Pflegelösungen für Kunden und Verbraucher auf der ganzen Welt. Wir danken unseren engagierten Teams, die uns auf diesen bedeutenden Schritt vorbereitet haben, und heißen unsere neuen Aktionäre willkommen. Als Heimat einiger der beliebtesten Marken der Welt gehen wir als völlig unabhängiges Unternehmen aus einer Position der Stärke in die Zukunft und freuen uns auf alles, was wir als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Consumer Health noch erreichen werden."

Wie heute gesondert bekannt gegeben wurde, akzeptierte Johnson Johnson insgesamt 190.955.436 Stammaktien von Johnson Johnson im Tausch gegen 1.533.830.450 Stammaktien von Kenvue. Damit besitzt Johnson Johnson nun 9,5 der ausstehenden Aktien von Kenvue. Das Umtauschangebot wurde 4,2x gezeichnet.

Alle Einzelheiten zu den Ergebnissen sind in einer separaten Pressemitteilung von Johnson Johnson von heute Morgen zu finden.

Kenvue wird voraussichtlich auch das neueste Mitglied des S&P 500® werden. S&P Dow Jones Indices gab seine Absicht bekannt, Kenvue mit Wirkung vor der Eröffnung des Handels am 25. August 2023 in den S&P 500 Index aufzunehmen.

Über Kenvue

Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das größte reine Gesundheitsunternehmen der Welt. Unsere kultigen Marken, darunter Aveeno®, BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® und Tylenol®, blicken auf eine mehr als hundertjährige Erfolgsgeschichte zurück und sind wissenschaftlich fundiert und werden von Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt empfohlen. Wir bei Kenvue glauben an die außergewöhnliche Kraft der täglichen Pflege und unsere Teams arbeiten jeden Tag daran, diese Kraft in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und ihrem Zuhause zu verdienen.

Vorbehalte bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über künftige operative und finanzielle Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird", "geht davon aus", "schätzt" und anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Der Leser wird davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue und seinen Tochtergesellschaften abweichen.

Eine Auflistung und Beschreibung von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie in den von Kenvue bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich der Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q sowie anderer Unterlagen, die unter www.kenvue.com oder auf Anfrage bei Kenvue erhältlich sind. Kenvue und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

