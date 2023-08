El World Environment Center está en busca de los servicios de consultoría en Género & Empoderamiento de las Mujer.

WASHINGTON, DC / ACCESSWIRE / August 23, 2023 / El World Environment Center (WEC) se complace en anunciar la publicación de la convocatoria de propuesta (RFP por sus siglas en inglés) en la que podrán participar empresas de consultoría cualificada / consultores especializados en Género & Empoderamiento de la Mujer. La convocatoria apoyará los esfuerzos de capacitación y asistencia técnica de WEC a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y sus beneficiarias dentro del Empower Innovation Challenge (EIC). Esta iniciativa es impulsada por el World Environment Center (WEC) y sus socios, el Núcleo de Biotecnología de Curauma (NBC), y Baastel a través de La Red de Innovación e Impacto, con el financiamiento del Departamento de Estado de EE. UU.

En el marco de la convocatoria de Género y Empoderamiento de la Mujer, la empresa de consultoría/consultora especializada seleccionada desarrollará e impartirá capacitaciones virtuales y brindará asistencia técnica. Se recomienda a los candidatos de América Latina y el Caribe que dominen el inglés y el español que presenten su candidatura. La decisión se basará en el enfoque técnico de la propuesta, las cualificaciones e historial pertinentes y el costo de la propuesta. Se invita a las partes interesadas a revisar la Convocatoria de Propuesta (RFP por sus siglas) en inglés) para obtener más información.

WEC está comprometido con la igualdad de oportunidades en el empleo y celebra la diversidad. Es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, WEC no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, edad, condición de veterano, discapacidad u otras características protegidas por la ley.

Se pide a las partes interesadas que presenten su propuesta antes del 25 de septiembre de 2023 de acuerdo con las directrices proporcionadas en la Convocatoria de Propuesta (RFP) por sus siglas en inglés). Las preguntas relacionadas con las RFP pueden dirigirlas a Smitha Konduri en info@wec.org.

Acerca del World Environment Center (WEC)

WEC es una organización sin fines de lucro neutral, independiente, global, que fomenta el desarrollo sostenible a través de las operaciones de sus empresas miembros y en alianza con gobiernos, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales, universidades y otras partes interesadas. La misión de WEC es promover los negocios y su valor social fomentando soluciones a problemas relacionados con el desarrollo sostenible.

Acerca de La Red de Innovación e Impacto (La Red)

La Red es una iniciativa que reúne a organizaciones, sin fines de lucro y con fines de lucro, para apoyar a las micro, pequeñas y medianas organizaciones instituciones (MIPYMES) con el fin de promover el crecimiento económico sostenible y la prosperidad en Latinoamérica y el Caribe (ALC). La Red nació en 2014 a través de un proceso de selección de organizaciones que han venido acelerando el desarrollo de negocios sostenibles y promoviendo el crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe. El proyecto fue financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ejecutado por el Centro Mundial del Medio Ambiente (WEC) y sus socios Le Groupe-conseil baastel ltée (Baastel) y RioSlum Studio hasta junio de 2021. A partir de julio 2021, La Red se sustenta a través del liderazgo de sus propias organizaciones miembros y coordinada por el Núcleo de Biotecnología de Curauma (NBC) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile.





View additional multimedia and more ESG storytelling from World Environment Center on 3blmedia.com.

Contact Info:

Spokesperson: World Environment Center

Website: https://www.3blmedia.com/profiles/world-environment-center

Email: info@3blmedia.com

SOURCE: World Environment Center

View source version on accesswire.com:https://www.accesswire.com/776348/El-World-Environment-Center-est-en-busca-de-los-servicios-de-consultora-en-Gnero-Empoderamiento-de-las-Mujer