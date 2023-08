Der Erlös wird die klinische Entwicklung von Plixorafenib beschleunigen, dem neuartigen, niedermolekularen und oral verabreichbaren selektiven Inhibitor der nächsten Generation, der BRAF-Veränderungen hemmt und derzeit als Prüfpräparat erprobt wird

Matthew E. Ros tritt als CEO und Vorstandsmitglied zurück; Shawn M. Leland, PharmD, RPh, Berater von SR One und ehemaliger Gründer, Präsident und CEO von Elevation Oncology, wird zum Interim-CEO berufen und Mitglied des Vorstands

Im Zusammenhang mit der Finanzierung wurde Giovanni Mariggi, Partner bei Medicxi, in den Vorstand von FORE Biotherapeutics berufen

FORE Biotherapeutics gab heute den Abschluss seiner Serie-D-Finanzierung mit einem Volumen von 75 Millionen US-Dollar bekannt, die von SR One angeführt und von Medicxi mitgeführt wurde und an der sich bestehende Investoren beteiligten. Zum Konsortium von FORE Biotherapeutics gehören nun der neue Investor Medicxi sowie die bestehenden Investoren OrbiMed, HBM Healthcare Investments, Novartis Venture Fund, 3B Future Health Fund, Cormorant Asset Management, Wellington Management und Samsung Securities. Im Zusammenhang mit der Finanzierung wurde Giovanni Mariggi, Partner bei Medicxi, in den Vorstand von FORE Biotherapeutics berufen.

"Bei SR One investieren wir in Unternehmen, die aus wirklich innovativen Entdeckungen bahnbrechende neue Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem klinischen Bedarf entwickeln", sagte Matthew Foy, Partner bei SR One. "FORE Biotherapeutics ist bestens dafür positioniert, das Versprechen von Plixorafenib einzulösen, das als Einzelwirkstoff eine vielversprechende Aktivität gegen BRAF-veränderte Tumore, darunter primäre Tumore des zentralen Nervensystems, gezeigt hat. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen weiterhin bei seinen Fortschritten in der laufenden globalen Phase-2-Zulassungsstudie für FORTE zu unterstützen."

Der Erlös aus der Finanzierungsrunde wird dafür eingesetzt, die Entwicklung von Plixorafenib zu beschleunigen. Plixorafenib ist das neuartige und niedermolekulare Prüfpräparat des Unternehmens der nächsten Generation und wirkt als oral verabreichbarer selektiver Inhibitor gegen BRAF-Veränderungen. Positive aktualisierte Daten aus der Phase-1/2a-Studie zur Evaluierung von Plixorafenib bei Patienten mit BRAF-veränderten fortgeschrittenen soliden Tumoren und Tumoren des zentralen Nervensystems wurden kürzlich auf der Tagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) präsentiert. Plixorafenib zeigte als Einzelwirkstoff bei Patienten mit fortgeschrittenen BRAF-veränderten Tumoren sowohl eine vielversprechende Antitumoraktivität mit dauerhaftem Ansprechen als auch eine gute Verträglichkeit.

In Verbindung mit der Serie-D-Finanzierung wird Matthew E. Ros mit Wirkung zum 1. September 2023 von seiner Rolle als Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied zurücktreten, um sich auf andere berufliche Aufgaben zu konzentrieren. Shawn M. Leland, PharmD, RPh, derzeit Berater von SR One und ehemaliger Gründer, Präsident und Chief Executive Officer von Elevation Oncology, wurde in den Vorstand berufen und wird die Rolle des vorläufigen Chief Executive Officer übernehmen, der die täglichen Aktivitäten des Unternehmens in Zusammenarbeit mit dem Managementteam leitet, bis ein CEO-Nachfolger gefunden ist.

"Im Namen des Vorstands möchte ich Matt für seine Führungsqualitäten, sein Engagement und seine zahlreichen Beiträge zum Voranbringen von Plixorafenib in die nächste zukunftsträchtige Phase der klinischen Entwicklung aufrichtig danken", sagte Dieter Weinand, Chairman of the Board von FORE Biotherapeutics. "Wir heißen Shawn als Interims-CEO und Vorstandsmitglied zu Beginn dieser nächsten Wachstumsphase des Unternehmens herzlich willkommen. Ebenso freuen wir uns sehr, Giovanni in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen, denn seine Expertise wird von unschätzbarem Wert sein, wenn es gilt, die klinische Entwicklungsstrategie für Plixorafenib voranzutreiben."

Über Plixorafenib

Plixorafenib ist ein neuartiges, niedermolekulares, oral verabreichbares Prüfpräparat der nächsten Generation, das als selektiver Inhibitor von mutiertem BRAF wirkt. Er wurde entwickelt, um ein breites Spektrum von BRAF-Mutationen zu bekämpfen und zugleich Wildtyp-Formen von RAF zu verschonen. Präklinische und klinische Studien haben gezeigt, dass sein einzigartiger Wirkmechanismus nicht nur die konstitutiv aktiven BRAFV600-Monomere hemmt, auf die die RAF-Inhibitoren der ersten Generation abzielen, sondern auch konstitutiv aktive, dimere BRAF-Klasse-2-Mutanten, Fusionen, Spleißvarianten und andere unterdrückt, die bei einer Reihe von Krebsarten auftreten. Im Gegensatz zu RAF-Inhibitoren der ersten Generation führt Plixorafenib nicht zu einer paradoxen Aktivierung des RAF/MEK/ERK-Signalwegs. Als "Paradox Breaker" könnte Plixorafenib daher die erworbene Resistenz gegen aktuelle RAF-Inhibitoren behandeln und generell eine verbesserte Sicherheit und länger anhaltende Wirksamkeit als RAF-Inhibitoren der ersten Generation bieten.

Über FORE Biotherapeutics

FORE Biotherapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen für Präzisionsonkologie, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien konzentriert, die bessere Behandlungsergebnisse für Krebspatienten ermöglichen. Sein Hauptprodukt Plixorafenib ist ein BRAF-Inhibitor der Klassen 1/V600 und 2 mit nachgewiesener klinischer Sicherheit und frühen Wirksamkeitssignalen in der vorangegangenen klinischen Phase-1/2a-Studie. Durch den Einsatz einer eigenen Plattform für funktionelle Genomik, mit der ein breites Spektrum an bekannten Mutationen für krebsfördernde Gene untersucht werden kann, optimiert das FuE-Team von FORE die Arzneimittelentwicklung, indem es bestehende Wirkstoffe mit bekannten klinischen Profilen und einem klaren Weg durch die klinische Entwicklung identifiziert, um neue Medikamente für Patienten ohne Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf www.fore.bio. Folgen Sie uns auch auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230823169096/de/

Contacts:

Investoren und Medien:

Argot Partners

212.600.1902 ForeBio@argotpartners.com