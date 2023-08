Die verordnete Rückkehr ins Homeoffice sorgt bei Amazon weiter für Unmut. Der Konzern soll Remote-Mitarbeiter:innen aufgefordert haben, in die Nähe eines Standortes mit Büro umzuziehen. Das wollen diese sich nicht gefallen lassen. In den vergangenen Monaten hat Amazon die Zügel angezogen, wenn es darum geht, die Mitarbeiter:innen vom Homeoffice zurück in die Büros zu bringen. Die Hybridorder von Konzernchef Andy Jassy, laut der Amazon-Angestellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...