NFC- und Blockchainexperten halten am 6. September ein Webinar über die Vorteile des sogenannten "phygital Merchandise" für Teams und enthusiastische Fans

Identiv, Inc. (NASDAQ: INVE), ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Sicherheit und Identifikation im Internet of Things (IoT), hält am Mittwoch, dem 6. September zusammen mit dem Sports Tech-Unternehmen collectID ein Webinar ab. Thema ist die Zukunft des Fan-Engagements durch phygital Merchandise. Branchenführende Experten von Identiv und collectID diskutieren, welche Bedeutung phygital Merchandise für die Sportwelt haben wird. Dabei handelt es sich um eine synergetische Kombination der Blockchain-Technologie von collectID und der Tags für die Nahfeldkommunikation (Near-Field Communication NFC) von Identiv.

Phygital Merchandise verleiht Fanartikeln wie Hemden und Schals eine digitale Dimension. Diese innovativen Produkte vertiefen die Bindung zwischen Teams und ihren Fans und bieten zahlreiche Vorteile durch personalisierte Erlebnisse, die das Engagement der Fans aufrechterhalten. Zu diesem Zweck produziert, verschlüsselt und wartet Identiv NFC-Tags für die Textilien, die in jedes Produkt eingearbeitet werden und dort die physische mit der digitalen Welt verbinden. Sobald das Tag angebracht ist, setzt die moderne Blockchain-Technologie von collectID die eindeutige digitale ID des Produkts frei, die dann durch ein nicht austauschbares Token (NFT) authentifiziert wird, wodurch Fans Zugriff auf exklusive Inhalte und andere Sonderfunktionen erhalten. Teams profitieren von einem höheren Bekanntheitsgrad und einer stärkeren Loyalität und sie erfahren mehr über ihre leidenschaftlichen Fans.

"Phygital Merchandise wird ein wichtiges Mittel, mit dem Teams die Verbindung zu ihren leidenschaftlichsten Fans aufrecht erhalten können. Wir freuen uns darauf, über die Zukunft des Fan-Engagements mithilfe von digitalisierter Merchandise mit unserem Partner collectID zu diskutieren," sagte Amir Khoshniyati, VP und GM IoT, Identiv.

Für die Saison 2023-24 sind mehrere europäische Fußballclubs Partnerschaften mit collectID eingegangen, um phygital Merchandise zu entwickeln. Dazu gehören ein digitalisierter Schal für Inhaber von Saisonkarten vom FC St. Gallen 1879, das Heimtrikot des Karlsruher SC und das Heim- und Auswärtstrikot des FC Zürich, BSCYB und des 1. FSV Mainz 05.

Über die Welt des Fußballs hinaus interessieren sich auch andere Partner für die Projekte von collectID. Dazu gehören NHL's Nashville Predators und das bekannte McLaren Racing.

David Geisser, Mitbegründer von collectID, fügte hinzu: "Phygital Engagement ist bahnbrechend für die Interaktion von Teams mit ihren treuesten Fans. Wir freuen uns darauf, mit Identiv zusammen die zahlreichen Vorteile zu präsentieren, die digitalisierte Merchandise sowohl Teams als auch Fans bieten."

Um an dem Webinar "Revolution in der Welt des Sports Das Phygital Fan Erlebnis" am 6. September, 16:00 teilzunehmen, bitte hier registrieren.

Über Identiv

Identiv, Inc. ist weltweit führend, wenn es darum geht, die physische Welt digital zu sichern. Die Plattform von Identiv umfasst RFID und NFC, Cybersecurity sowie das gesamte Spektrum des physischen Zugriffs, Video- und Audiosicherheit. Identiv ist ein öffentlich gehandeltes Unternehmen, dessen Stammaktien unter dem Kürzel "INVE" an der NASDAQ Stock Market LLC in den USA gehandelt werden. Mehr Informationen finden Sie unter: identiv.com.

Über collectID

collectID ist ein Sports Tech-Unternehmen. Es stattet physische Produkte mit digitalen Dimensionen aus, um ein einzigartiges "phygital" Erlebnis für den Endverbraucher zu kreieren. Dieser kann mit seinen Lieblingsteams und -Marken interagieren und verifiziert dabei die Authentizität der Produkte. Dank dieser Technik können Unternehmen neue Umsatzströme erschließen und eigene, wertvolle Daten über ihre Kunden erheben. Der Hauptsitz von collectID befindet sich in der Schweiz. Von hier aus ist das Unternehmen weltweit tätig. Mehr Informationen finden Sie unter: collectid.io.

