Re:Build Manufacturing, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Automatisierungs- und Industrieprodukte, fortschrittlicher Werkstoffe und Technologielösungen, gibt die Markteinführung des RBM600 Solar CZ Puller bekannt, der für die Herstellung von hochreinen Ingots für die Photovoltaik-Solarmaterialienindustrie entwickelt wurde. Diese hochmoderne Ausrüstung unterstreicht das Engagement von Re:Build, Innovationen voranzutreiben, die Produktion in den USA zu fördern und Produkte zu liefern, die in den USA entwickelt und gebaut werden sowie die höchsten Sicherheits- und Leistungsstandards erfüllen. Der RBM600 ist ein Beweis für die Zielsetzung von Re:Build, die amerikanische Fertigungsbranche wiederzubeleben. Jeder Aspekt der Entwicklung des RBM600 von der Konzeption über das Design und die Fertigung bis hin zur Endmontage findet im Inland statt.

Schon zu Beginn der Entwicklung des RBM600 hat das Ingenieur- und Designteam von Re:Build die Sicherheit als oberstes Ziel definiert. Das neue System ist so konzipiert, dass es die strengsten US-Sicherheitsstandards erfüllt oder übertrifft und eine sichere sowie zuverlässige Umgebung für die Kristallzüchtung bietet. Dank der integrierten Sicherheitsfunktionen und der umfassenden Risikobewertung in Echtzeit können Anwender Kristallzüchtungsverfahren mit der Gewissheit durchführen, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Anlage geschützt sind. Der RBM600 bietet branchenführende, integrierte, fortschrittliche Prozessüberwachungs- und Datenanalysefunktionen, die die Leistung maximieren und Ausfallzeiten minimieren, was die Technologie in der Praxis unverwechselbar macht. Anhand der Echtzeit-Informationen über das Kristallzüchtungsverfahren sind Betreibern in der Lage, mit optimierter Leistung, höheren Erträgen und fundierten Entscheidungen höchste Effizienz bei der Kristallzüchtung zu erreichen. Der RBM600 ist standardmäßig für eine Ladungsgröße von 600 kg ausgelegt und kann Ingots mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm produzieren. Mit dem optionalen Top-Off-Feeder kann die Länge der Ingots bis zu 3,2 m betragen. Darüber hinaus wird der RBM600 standardmäßig mit einer heißen Zone und einem Produktrezept geliefert, damit die Produktion sofort im Anschluss an die Installation beginnen kann.

"Das Team hinter dem RBM600 besteht aus einigen der erfahrensten Ingenieure mit fundierten, langjährigen Kenntnissen in der Entwicklung anspruchsvoller Anlagenlösungen für verschiedene Kristallzüchtungstechnologien. Es wird durch unsere Re:Build Digital Gruppe verstärkt, um fortschrittliche Software und Intelligenz in die Systemarchitektur zu integrieren", sagt Miles Arnone, CEO von Re:Build Manufacturing. "Die Kombination aus unserem Hardware- und Prozess-Know-how mit unserer einzigartigen Software und unseren digitalen Werkzeugen macht den RBM600 zum Vorreiter bei den Technologien für die Kristallzüchtung. Das Engagement des Teams für Innovation und sein tiefes Verständnis für solide, industrielle Prozessentwicklung sind in jedem Aspekt des Designs und der Funktionalität des RBM600 erkennbar. Wir sind stolz darauf, die Zukunft der Photovoltaik-Produktion in den USA mitzugestalten und weitere Arbeitsplätze in einer wachstumsstarken Hightech-Branche zu schaffen."

Der RBM600 Solar CZ Puller läutet eine neue Ära in der Solarkristallzüchtung ein und festigt Re:Builds Status als treibende Kraft bei der Neugestaltung der amerikanischen Fertigungsbranche. Mit Innovation, Sicherheit und Know-how als zentrale Aspekte seines Designs ebnet der RBM600 den Weg in eine hellere, nachhaltigere Zukunft. Re:Build Manufacturing nimmt jetzt Bestellungen für das System entgegen, das bis Ende 2024 geliefert werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter https://rebuildmanufacturing.com/solar_cz_puller, oder besuchen Sie uns auf der RE+ Show in Las Vegas an Stand #22002.

Über Re:Build Manufacturing

Re:Build Manufacturing wurde 2020 mit sechs Mitarbeitern gegründet und beschäftigt heute mehr als 850 Mitarbeiter in elf Geschäftsbereichen mit Standorten in Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Michigan, Ohio, South Carolina, Colorado und Kalifornien. Re:Build Manufacturing hat sich zum Ziel gesetzt, durch ein neues Modell der Industrialisierung eine bessere Zukunft für seine Mitarbeiter, Kunden, Partner, Gemeinden und Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Wiederbelebung der amerikanischen Produktionsbasis und die Schaffung sinnvoller, nachhaltiger Arbeitsplätze in Gebieten, die deindustrialisiert wurden.

