Gain Theory, ein globales Unternehmen für vorausschauende Beratung, das das Wachstum ambitionierter Marken beschleunigt, wurde als Leader in The Forrester Wave: Marketing Measurement and Optimization Solutions, Q3 2023, aufgeführt.

Der Forrester-Bericht konstatierte, dass "Gain Theory durch eindrucksvolle Dienstleistungen und tiefgehende Fachkenntnisse über das Werbe-Ökosystem glänzt Gain Theory sich durch die Bereitstellung von High-Touch-Dienstleistungen zur Erkenntnisgewinnung und eine Analyse der künftigen Marketing-Investitionsmöglichkeiten auszeichnet." Bemerkenswert ist die Innovations-Roadmap von Gain Theory, die der Forrester-Bericht aufführt als "… sich dadurch abgrenzend, dass es dabei um die Konzentration auf die Erstellung von Geschäftsmodellen der nächsten Generation, wichtige Erkenntnisse über Creative Optimization und die Verwendung generativer KI (GenAI) zur Verbesserung der Plattformfähigkeiten geht."

Bei der Erstellung dieses Forrester Wave Berichts evaluierte Forrester die 9 signifikantesten Mess- und Optimierungsanbieter im Hinblick auf 38 Kriterien, die drei Kategorien umspannten: Current Offering, Strategy und Market Presence.

Gain Theory erhielt die bestmöglichen Bewertungen im Hinblick auf 17 Kriterien in allen drei Kategorien.Beispielsweise in der Kategorie Current Offering erzielte das Unternehmen eine Punktzahl von 5 von insgesamt 5 möglichen Punkten bei den folgenden Kriterien: "Strategic Marketing Mix Analysis", "Marketing Optimization and Budgeting", "Insights Driven Business", "Model Testing Value", "External and Proprietary Data" und "Global Partnerships". In der Kategorie Strategy erhielt Gain Theory die bestmögliche Bewertung im Hinblick auf die folgenden Kriterien "Innovation", "Roadmap", "Talent Strategy" und "Pricing Flexibility and Transparency"

Darüber hinaus erhielt Gain Theory die bestmögliche Bewertung bei den Kriterien "Marketing Dashboards and Reports", "Collaboration" und "Marketing Planning und Activation". Der Forrester-Bericht konstatierte, dass "mehrere Referenzkunden den Grund angaben, weshalb sie Gain Theory auswählten, in seiner technologischen Flexibilität und den Erkenntnisgewinnen zu suchen war. Insbesondere schätzten sie die Verwendbarkeit, Kooperationsmöglichkeiten und die Planungs- und Aktivierungsfunktionen der Plattform."

Der Forrester-Bericht stellte darüber hinaus fest, dass "globale Unternehmen mit mehreren Marken, umfangreichen Marketing- und Medienetats und dem Bedarf an Partnerteams an unterschiedlichen globalen Standorten Gain Theory in Betracht ziehen sollten

Manjiry Tamhane, Global CEO von Gain Theory, erklärteUnsere Zielsetzung darin besteht, unseren Kunden das Vertrauen zu vermitteln, schnellere und klügere Entscheidungen zur Maximierung des Wertes aus bestehenden Investitionen treffen zu können und das Grundprinzip für weitere Investitionen festzulegen, um zusätzliches Wachstum zu generieren. Allein im vergangenen Jahr konnten wir zu einem Wertzuwachs in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar im Namen unserer Kunden beitragen. Aufgrund unserer langjährigen Tradition von 50 Jahren Innovationskraft und einer Expertise, die 60 Märkte umspannt, sowie der vielfältigen Qualitätsmaßstäbe und -normen schenken uns unsere Kunden ihr Vertrauen, das Wachstum beschleunigen zu können. Wir sind der Überzeugung, dass die Tatsache als ein Leader von Forrester aufgeführt worden zu sein, nun den besonderen von uns beigesteuerten Wert unterstreicht, der von den Kunden geschätzt wird, die uns mit 9 von 10 Punkten aufgrund ihrer Zufriedenheit bewerten, und sich auf uns verlassen, um ihre umfassenden Marketing-Effektivitätsbestrebungen zu verwirklichen."

Über Gain Theory

Gain Theory ist ein globales Unternehmen für vorausschauende Beratung, das sich auf die Beschleunigung des Wachstums ambitionierter Marken konzentriert. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, den Kunden Vertrauen zu vermitteln, um fundiertere Investitionsentscheidungen treffen zu können. Durch Nutzung von High-Touch-Beratung, einzigartigen Partnerschaften und proprietärer Technologie stellen wir preisgekrönte Lösungen zur Verfügung, die hervorragende Resultate liefern. Als Teil des WPP-Netzwerks profitiert Gain Theory von dem beispiellosen Zugang zu einer breiten Palette von Daten, dem Fachwissen und modernsten Tools, die ein wahrhaft differenziertes Angebot in der Branche erstellen.

Gain Theory ist eine WPP-Agentur (NYSE: WPP).

www.gaintheory.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gaintheory

X: https://twitter.com/gaintheory

YouTube: https://www.youtube.com/@gain_theory

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230822504802/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Pressevertreter:

Claudia Sestini

Global CMO, Gain Theory

claudia.sestini@gaintheory.com