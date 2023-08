DJ Steuereinnahmen legen im Juli deutlich zu

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juli deutlich um 15,1 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vormonat noch um 7,3 Prozent gesunken waren. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Das kräftige Plus ging laut den Angaben allerdings "maßgeblich auf Sondereffekte sowie unterjährige Schwankungen bei der Lohnsteuer, der Umsatzsteuer und den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag zurück".

So sei der kräftige Zuwachs im Lohnsteueraufkommen auf die im vergangenen Juli kassenwirksam gewordenen Entlastungsmaßnahmen des Steuerentlastungsgesetzes 2022, insbesondere die rückwirkende Erhöhung des Grundfreibetrags und des Arbeitnehmerpauschbetrags sowie die Auszahlung des Kinderbonus 2022, zurückzuführen. Das Aufkommen der Binnenumsatzsteuer werde durch eine nachträgliche Verbuchung von Einnahmen aus dem sogenannten One-Stop-Shop-Verfahren deutlich erhöht. Dagegen hätten unter anderem schwache Importe und private Konsumausgaben die Entwicklung des Steueraufkommens gedämpft, insbesondere bei den Steuern vom Umsatz.

Die Süddeutsche Zeitung hatte zuvor bereits unter Berufung auf Ministeriumskreise geschrieben, wesentlicher Treiber hinter dem Anstieg der Steuereinnahmen um mehr als 15 Prozent sei ein Sondereffekt gewesen, der sich nicht wiederholen werde. So legte das Aufkommen der Binnenumsatzsteuer demnach um 23 Prozent zu, weil Einnahmen aus der Vergangenheit aufgrund einer technischen Neuregelung zwischen Bund und Ländern erst jetzt verbucht werden konnten. Allein auf diesem Wege seien im Juli zusätzlich 2,8 Milliarden Euro in die Staatskasse geflossen - 1,4 Milliarden an den Bund, 1,3 Milliarden an die Länder und 100 Millionen an die Gemeinden.

Der Bund verbuchte im Juli 21,9 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 29,4 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 32,9 Milliarden Euro um 12,1 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Juli auf rund 69,3 Milliarden Euro. In den ersten sieben Monaten des Jahres nahmen die Steuereinnahmen insgesamt um 0,2 Prozent auf 469,0 Milliarden Euro zu. Während der Bund von Januar bis Juli einen Zuwachs von 4,7 Prozent verbuchte, nahmen die Länder um 2,8 Prozent weniger an Steuern ein.

Für die weitere Wirtschaftsentwicklung erklärten die Ökonomen des Ministeriums, die konjunkturelle Lage bleibe "weiterhin eingetrübt". Die technische Rezession im Winterhalbjahr 2022/23 sei nach erster Schätzung im zweiten Quartal 2023 in eine Stagnation übergegangen. "Frühindikatoren deuten kurzfristig nicht auf eine spürbare Belebung der Dynamik hin", betonte das Finanzministerium.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2023 18:01 ET (22:01 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.