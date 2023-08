Berlin - Die Journalistin Alice Schwarzer hat den Entwurf der Ampel-Regierung für ein "Selbstbestimmungsgesetz" scharf kritisiert. "Es ist schwer zu verstehen, dass das Kabinett einen so lebensfernen, nicht zu Ende gedachten Gesetzesentwurf verabschiedet", sagte Schwarzer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



"In der Form gefährdet er Kinder und Jugendliche, denen der Geschlechtswechsel verlockend leicht gemacht wird. Und ebenso Frauen, in deren Schutzräume biologische Männer, die sich einfach 'als Frauen definieren' eindringen könnten." Mit der Neuregelung soll es Trans- und intergeschlechtlichen sowie nichtbinären Menschen leichter gemacht werden, ihren Geschlechtseintrag und Vornamen ändern zu lassen. Künftig reicht eine entsprechende Erklärung beim Standesamt, ob der Geschlechtseintrag "männlich", "weiblich" oder "divers" lauten soll.

