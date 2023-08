HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Fukushima:

"Mit Sicherheitsgarantien ist das so eine Sache: Atomkraftwerke galten immer als ganz besonders sicher. Bis sich die Katastrophen von Harrisburg über Tschernobyl bis Fukushima zu Weltuntergangsszenarien steigerten. Konnte ja keiner ahnen, dass ein Pumpenausfall, dann die Simulation eines Stromausfalls und zuletzt ein Tsunami für die jeweiligen Kraftwerksbetreiber zu nicht beherrschbaren Unfällen werden sollten. Mit diesem Wissen bleiben dann doch Zweifel, ob es der japanischen Firma Tepco wirklich gelingt, die 1,3 Millionen Tonnen verseuchtes Kühlwasser so weit zu filtern, dass keine Gefahr für Meeresbewohner, Pflanzen und letztlich Menschen entsteht. Sicherlich ist Verdünnung eine sehr gute Methode, um die Dosis des radioaktiven Giftes soweit herunterzuschrauben, dass alle Gefahr gebannt wird. Aber Erfahrungen mit den am Meer gelegenen atomaren Wiederaufbereitungsanlagen in Sellafield und La Hague strafen genau solche Erwartungen Lügen."/al/DP/he