Die spanischen Exporte von frischem Obst und Gemüse in die EU stiegen in dem ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum 2022 dem Wert nach um 8 % an und sind der Menge nach um 7 % zurückgegangen. Bildquelle: Shutterstock.com Sie beliefen sich auf insgesamt 8.036 Millionen EUR und 5,2 Millionen Tonnen, wodurch ihr Gewicht bei spanische Exporten zunahm, wie zeigen Daten...

