BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat sich dafür ausgesprochen, Wirtschaft und Finanzen als eigenes Schulfach zu unterrichten. Ein solches Fach wäre eine "riesige Chance", sagte sie im Podcast "Auf Geldreise" des Ratgebers Finanztip. Die FDP-Politikerin verwies auf nötige Grundkenntnisse über die soziale Marktwirtschaft und auf Themen wie sichere Anlagen, Sparen oder Altersvorsorge.

Als Bundesministerin schränkte sie allerdings ein, dass ihr bei der Fächergestaltung der Schulen die Entscheidungsbefugnis fehlt - Bildung ist Sache der Bundesländer. "Das darf ich nicht entscheiden. Wenn ich Kultusministerin wäre, würde ich das umsetzen, aber das liegt auf Länderebene."

Zur Frage ob Finanzen und Wirtschaft nicht auch in anderen Fächern mitbehandelt werden könnten, sagte Stark-Watzinger, sie sei persönlich der Auffassung, es sollte die Bedeutung eines eigenständigen Faches haben. In einigen Bereichen gebe es auch eine Hemmung, Wirtschaft in die Schule zu holen, kritisierte sie, "weil man das Gefühl hat, da findet eine Ökonomisierung statt".

Die FDP-Ministerin macht sich gemeinsam mit Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner schon länger für das Thema Finanzbildung junger Menschen stark. Im März hatten beiden die Erarbeitung einer "nationalen Finanzbildungsstrategie" in Zusammenarbeit mit der OECD angekündigt und den Aufbau einer zentralen Finanzbildungsplattform./jr/DP/mis