The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.08.2023



ISIN Name

XS1871094931 OP YRITYSPANKKI 18/23 MTN

XS1872038218 BK OF IRELD GRP 18/23 MTN

XS1871439342 RABOBK NEDERLD 18/23 MTN

XS1870225338 SWEDBANK 18/23 MTN

XS2524807901 KOOKMIN BK 22/23 FLR MTN

XS2523337389 LUMINOR BANK 22/24 MTN

GB0000777705 BARCLAYS BK 86/UND.FLR2+4

XS0175478873 ROCHE FIN.EUROPE 03/23MTN

US126307AH04 CSC HLDGS LLC 14/24

US20826FAR73 CONOCOPHILLIPS 16/46

US026874BS54 AMER. INTL GRP 09/68FLR

