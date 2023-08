Der Industriekonzern Kulicke and Soffa Industries Inc. (ISIN: US5012421013, NYSE: KLIC) zahlt am 10. Oktober 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Record day ist der 21. September 2023. Im Juni 2018 gab Kulicke and Soffa Industries den Start einer Dividendenzahlung bekannt. Mitte November 2022 steigerte das Unternehmen die Dividende um 11,8 Prozent ...

