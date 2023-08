EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Northern Data meldet bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie für das Cloud-Geschäft

Frankfurt/Main - 24. August 2023 - Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2 , ISIN: DE000A0SMU87 ) macht bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Wachstumsstrategie für den Geschäftsbereich Cloud Solutions, Taiga Cloud.

Wie im Juli 2023 angekündigt, hat Northern Data eine Vereinbarung (die "Investitionsvereinbarung") mit einem Investor abgeschlossen, in der Northern Data zustimmte, die Damoon Designated Activity Company, Dublin, Irland, ("Damoon") für eine Bewertung von EUR 400 Mio. zu erwerben. Im Gegenzug stimmte der Investor zu, Damoon vor Abschluss der Übernahme mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, um GPU-Hardware der neuesten Generation für einen Kaufpreis in Höhe von EUR 400 Mio. zu erwerben. Die Bewertung von EUR 400 Mio. für 100 % der Anteile an Damoon entspricht dem Anschaffungswert der entsprechenden Hardware ohne jegliche Bewertungsaufschläge. Im Wesentlichen wird Northern Data nach Abschluss der Transaktion GPU-Hardware der neuesten Generation im Wert von EUR 400 Mio. erworben haben.

Diese Hardware soll in der Taiga Cloud eingesetzt werden und wird die Rechenleistung dieses Geschäftsbereichs erheblich steigern.

Seit der Ankündigung der Investitionsvereinbarung bereiten die Northern Data Group und der Investor, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Tether Group, den Abschluss eines Einbringungsvertrags vor, demzufolge die Northern Data Group, unter den üblichen Vorbehalten, 10.478.826 neue Aktien aus dem bestehenden Genehmigten Kapital als Gegenleistung für den Verkauf von 48,07 % der Damoon-Aktien des Investors an die Northern Data Group ausgeben wird, und eines zweiten Einbringungsvertrags, demzufolge Northern Data eine Pflichtwandelanleihe an den Investor ausgeben wird, die in bis zu 4.763.051 neue Aktien aus dem bestehenden bedingten Kapital wandelbar ist, als Gegenleistung für den Verkauf von weiteren 21,85 % der Damoon-Aktien durch den Investor an die Northern Data Group. Beide Kapitalmaßnahmen befinden sich in der Umsetzung und werden voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Danach wird die Northern Data Group eine Mehrheitsbeteiligung von ca. 70 % an Damoon halten. Der Investor hat eine freiwillige Lock-up-Frist von 12 Monaten unterzeichnet und beabsichtigt, langfristig Aktionär zu bleiben.

Wie bereits bekannt gegeben, hat die Northern Data Group im Rahmen der Investitionsvereinbarung eine bis 31. Dezember 2024 befristete einseitige Option, die verbleibenden ca. 30 % der Anteile an Damoon gegen Barzahlung oder Ausgabe zusätzlicher Aktien der Northern Data Group zu erwerben. Die Northern Data Group beabsichtigt, diese Option so bald wie möglich auszuüben, um 100 % von Damoon und der dazugehörigen GPU-Hardware der neuesten Generation im Wert von EUR 400 Mio. zu besitzen.

Die Northern Data Group wird den Markt weiterhin auf dem Laufenden halten, während sie mit Damoon an der Umsetzung der Wachstumsstrategie von Taiga Cloud arbeitet.



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter energieeffizienter High Performance-Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Unsere HPC-Infrastruktur gibt uns eine Vorreiterrolle für anspruchsvolle Entwicklungen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere Partnerschaften mit führenden Herstellern wie Gigabyte, AMD und NVIDIA sind grundlegend für die Innovationskraft in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

